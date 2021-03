31 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







IL CASO

Puzza, acre odore di bruciato e aria irrespirabile. Da giorni a Latina Scalo i residenti si lamentano del fenomeno, e sui social è scoppiata la polemica, in particolare sui gruppi di cittadini che vivono in quel quartiere. C'è chi conferma di sentirlo «anche all'inizio di Pontenuovo», c'è chi domanda se si senta anche a finestre chiuse e a serrande abbassate, chi ancora afferma di vedere in concomitanza anche fumo elevarsi da una zona vicina a dove si svolge il mercato di un Comune limitrofo. Gruppi in cui sono intervenuti anche gli stessi consiglieri comunali che invitavano a segnalare agli enti preposti. Ieri il consigliere comunale della Lega, Vincenzo Valletta, ha presentato un esposto, per appurare l'origine di «odori acri che da giorni invadono l'aria a Latina Scalo», raccogliendo «l'appello quotidiano dei cittadini». Alla base delle lamentele, gli odori che «rendono irrespirabile l'aria e destano legittima apprensione tra i residenti, alcuni dei quali segnalano che questo odore comincia a diffondersi nella tarda serata per intensificarsi nelle ore notturne e poi affievolirsi alle prime luci del mattino, pur restando percettibile nel corso dell'intera giornata». Per questo, Valletta ha deciso di presentare un esposto «a tutti gli enti interessati, dalla Asl all'Arpa, al Prefetto, ai Carabinieri, al sindaco Coletta e all'assessore competente, nonché alla Polizia locale, affinché si metta in campo ogni azione volta a verificare le cause alla base degli odori nauseabondi e accertare possibili responsabilità e violazioni in materia di tutela ambientale e salute pubblica». Il consigliere comunale della Lega critica poi quella che definisce «superficialità con cui l'amministrazione comunale affronta tematiche fondamentali come quella ambientale o per la qualità della vita dei cittadini, e la noncuranza che riserva alle cosiddette aree periferiche. Come rappresentanti delle istituzioni, abbiamo il dovere di dare risposte ai cittadini, alle prese con la puzza di plastiche bruciate, mista a altri odori acri, che sta creando particolare apprensione».

An.Ap.

© RIPRODUZIONE RISERVATA