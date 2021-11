Domenica 21 Novembre 2021, 05:03

Sfuma per un soffio la medaglia d'oro ai campionati mondiali di karate per il pontino Simone Marino. Ieri pomeriggio sul tatami di Dubai il 24enne del CS dei Carabinieri si è dovuto arrendere in finale (3-2) nella categoria +84kg al georgiano Gogita Arkania. Una sfida molto equilibrata che si è risolta a cinque secondi dall'epilogo con il colpo decisivo inflitto dall'atleta dell'Est, più esperto a questi livelli (ha 37 anni) che vinse il titolo iridato nel 2014 a Brema e quest'estate ha rappresentato nei +75kg il suo Paese ai Giochi Olimpici di Tokyo (Marino ha dovuto rinunciarci per un infortunio al ginocchio) sfilando come portabandiera nella cerimonia di chiusura.

Seguito dal tecnico della Nazionale Salvatore Loria, è stato perfetto il comportamento di Simone papà Aldo è di Scauri e mamma Imperia ha vissuto tra Formia e Ponza - che a fine gara ha alzato il braccio del suo avversario in segno di rispetto. Nel suo cammino ha eliminato il kuwaitiano Almutari (5-0), l'indiano Sehrawat (4-0), il cileno Rojas (2-0), il francese Boussag (1-0) e in semifinale l'azero Gurbanli (2-1). Un podio di assoluto prestigio per King Maro, 14 volte campione italiano, campione europeo seniores nel 2017 a Kocaeli (Turchia) e argento al Mondiale U21, che oggi cercherà la rivincita nella prova a squadre contro la Serbia insieme ai compagni Gianluca e Daniele De Vivo, Amhed El Sharaby, Luca Maresca, Michele Martina e Lorenzo Pietromarchi. Gli azzurri hanno eliminato il Brasile, il Kosovo e il Kazakistan nel pool e in semifinale la Turchia: era da 40 anni che una squadra di kumite non riusciva ad arrivare in finale. Nel 2018 all'edizione di Madrid fu terza.

