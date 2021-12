Sabato 4 Dicembre 2021, 05:02

Nell'acrobatica classe Nacra 17 foiling, che quest'estate vide trionfare ai Giochi di Tokyo il duo formato da Ruggero Tita (Fiamme Gialle Gaeta) e Caterina Banti (Aniene), splende la stella di un'atleta cresciuta nella cantera del Circolo Velico Ventotene. Nel Mondiale che si è concluso nelle acque della penisola araba di Oman spicca largento della prodiera Maria Giubilei e del timoniere Gianluigi Ugolini. Gli azzurrini, che hanno dominato la Medal Race le regate finali a punteggio doppio riservate ai primi 10 hanno superato in extremis i tedeschi Paul Kohlhoff e Alica Stuhlemmer, chiudendo dietro soltanto agli inglesi John Gimson e Anna Burnet. L'emozione è evidente nelle parole della Giubilei, che ha iniziato a praticare questa disciplina sull'isola del sud pontino. Attualmente difende i colori della Compagnia della Vela Roma, società che opera in collaborazione con il club isolano degli Ugazio, Mauro (presidente) e il figlio Simone (dt). Ancora abbiamo difficoltà a renderci conto di quello che siamo riusciti a fare. Ci siamo posizionati in mezzo all'argento e al bronzo delle Olimpiadi - sottolinea entusiasta la velista - Per noi un risultato incredibile che portiamo a casa grazie anche al supporto di tutta la Federazione e della nostra squadra. Un grazie particolare a Ganga Bruni, Francesco Ettorre e Michele Marchesini. I due talenti, che vantano tre titoli iridati junior, hanno fatto da sparring partner a Tita-Banti nel periodo di preparazione per la rassegna a cinque cerchi. E' un equipaggio cresciuto tanto. Questo risultato a fine anno è una cosa che mi fa un piacere immenso. Nel prossimo triennio olimpico saranno una barca da battere, chiosa il tecnico Bruni.

