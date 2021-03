17 Marzo 2021

TIRO CON L'ARCO

Da tre anni dominano la scena in Italia nei campionati a squadre allievi specialità Arco Olimpico. Mira infallibile, precisione e costanza le armi in più che hanno permesso agli arcieri di Santo Stefano di Spigno Saturnia di primeggiare ancora una volta.

Al Pala Fiera di Rimini, nell'ambito del 48° campionato italiano indoor, il trio composto da Antonio Doroteo Simione, Andrea Arnò e Matteo Sciola ha letteralmente spadroneggiato chiudendo con un punteggio di 1.612 punti (180 erano le frecce previste nel programma) e precedendo in classifica generale due team piemontesi: gli Arcieri delle Alpi (Simone Dezani, Francesco Roppa e Francesco Pugnani) a quota 1601 e gli Arcieri Clarascum (Fabio Bogetti, Alessio Ieni e Simone Giacosa) con 1585. E' euforica la presidentessa del circolo del sud pontino Veronica Nocella, che rimarca come dietro i titoli ci siano tanti sacrifici: «Il momento che stiamo vivendo non è facile. La positività che lo sport porta nei cuori di tanti giovani è sicuramente un fattore importante nella vita quotidiana. Il risultato che i miei allievi hanno ottenuto è la perfetta testimonianza che alla fine il lavoro paga. Da tre anni di fila siamo i più forti in campo italiano, una soddisfazione non da poco per una società come la nostra, premiata anche dal Coni con la Stella di bronzo al merito sportivo».

Un pizzico di rammarico, invece, per la squadra femminile composta da Alisia Grande, Victoria Gallinaro e Denise Vaccarello, che ha conquistato la quinta piazza totalizzando uno score di 1.461 punti.

A Rimini infine tra i Master medaglia d'argento per l'Arco Club Pontino di Latina (Tonino Zaccagnini, Pasquale Roberto Cipro e Carlo Calvacca), che ha chiuso a quota 1626 a sole sei lunghezze dagli Arcieri Seri-Art Cremona (Franco Azzoni, Claudio Bertoni e Gino Franzin). Terzi i romani degli Arcieri di Torrevecchia con 1604.

Andrea Gionti

