Lunedì 26 Luglio 2021, 05:01

CALCIO

Sono stati resi noti dall'Aia i ruoli arbitrali nazionali, oltre alla composizione del settore tecnico dei comitati regionali. Per la sezione i Latina Michele Serratore ci sono novità interessanti: Rosario Sciuto, medico, è stato inserito come membro del settore tecnico nel ruolo di componente del modulo Bio-Medico e, insieme al collega Fabio Lucchese, riconfermato nella stessa mansione, si occuperanno degli associati assistendoli durante tutti gli eventi che verranno organizzati durante l'anno. Cristiano Partuini è stato contattato per far parte della squadra di Giulio Dobosz che costituirà il Comitato Regionale Arbitri Lazio per la stagione 2021-2022, in particolare rivestirà il ruolo di Componente Coordinatore Codice Etico. Infine, una promozione di lustro, l'arbitro Marco Moro sarà nell'organico della CAN5 Elite, che rappresenta la massima categoria raggiungibile da un arbitro di Calcio a 5.

Nella stagione alle porte, la sezione arbitrale pontina sarà rappresentata in maniera corposa nei campi di tutta Italia. Per la CAN A-B, gli assistenti arbitrali Pietro Dei Giudici e Damiano Margani, nella CAN C ecco gli assistenti arbitrali Marco Cerilli, Federico Fratello, Franco Iacovacci, Matteo Pressato e Veronica Vettorel (FIFA Internazionale). Per quanto concerne la CAN D sono presenti gli assistenti arbitrali Fabrizio Almanza, Aleksander Ferhati e Daniele Tasciotti, mentre Vito Altomare farà parte della commissione osservatori nazionale. «Programmazione, serietà e rispetto dei ruoli nel lavoro di squadra, sinergia, condivisione spiega il presidente Fiore Pressato sono state sempre le nostre priorità in sezione. Dove ognuno ha la possibilità di mettere in mostra le proprie qualità unite alla passione e il senso di appartenenza che sono il motore di tutti noi».

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA