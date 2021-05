18 Maggio 2021

SERMONETA

Fabio Fiaschetti non ce l'ha fatta. Dopo un mese e mezzo circa di lotta al Covid-19, il 57enne arbitro amatoriale di Sermoneta si è arreso ieri mattina all'ospedale Columbus' di Roma gettando nello sconforto un'intera comunità. Fiaschetti, che lavorava alla Corden Pharma e prima ancora alla Bristol, lascia la moglie e due figli. Di lui resta un ricordo indelebile come testimoniato da Alessandro Domizi, presidente del Gruppo Sportivo Italiano, per il quale Fabio era tesserato: «Nel 2005 insieme al suo aiuto e a quello di Moreno Petruccelli, abbiamo dato vita ad un percorso dell'associazione che ci ha permesso di condividere esperienze uniche. Era uno dei nostri migliori direttori di gara, un punto di riferimento, persona carismatica dai modi gentili, aggregante, in grado di sdrammatizzare e gestire anche i momenti più difficili con un sorriso e una battuta. Quando avevamo una partita più complicata in programma, sapevamo che potevamo affidarla a lui. Fabio è stato di certo un elemento trainante per lo sviluppo e la crescita del nostro gruppo, da oggi andare avanti sarà un po' più difficile senza la sua esperienza e lungimiranza. Ci hanno commosso i messaggi ricevuti in privato e sui profili social, un'ondata di affetto che mette in risalto la bontà d'animo di Fabio. Ci mancherà la sua allegria, è un momento duro da affrontare per tutti coloro che lo conoscevano bene e a nome del GSI mi unisco al dolore della famiglia».

Grande appassionato di sport e calcio in particolare, Fiaschetti ha avuto diverse esperienze come arbitro. Attualmente era tesserato per il Csi, ma aveva arbitrato anche per l'Opes. Roberto Martin, numero uno della Broker Sport, ha voluto rendere omaggio al direttore di gara pontino: «Fabio è stato un'icona del settore arbitrale nel nostro comprensorio, apparteneva alla vecchia scuola, quella in grado di privilegiare l'aspetto umano. Rispettato da tutti, con simpatia e bravura, era in grado di gestire anche le fasi più difficili di un incontro. Sapevo che stava lottando, ma la notizia della sua morte mi ha sospreso e sconvolto». I funerali di Fabio Fiaschetti saranno celebrati domani alle 15.30 nella parrocchia San Giuseppe Lavoratore di Latina Scalo.

Davide Mancini

