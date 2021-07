Giovedì 1 Luglio 2021, 05:01

NUOTO

Crescono a vista d'occhio i nuovi campioni, soprattutto con la Società Aquaria che ai recenti campionati italiani giovanili Uisp di Riccione, ha piazzato ben 13 ragazzi sul podio. Il palmarès della società di Mazzocchio nell'ultimo week end in vasca infatti. è stato arricchito dalle prestazioni mozzafiato di Marta Moro nei 50 stile libero che ha conquistato il gradino più alto del podio (categoria Juniores) guadagnandosi la medaglia d'oro. Oro anche per Letizia Casale nei 100 stile libero (nei Seniores) e Pierpaolo Lombardi nei 50 (categoria ragazzi). Le performance degli atleti dell'Aquaria, sono seguite poi con altre sette medaglie d'argento conquistate ancora da Marta Moro 50 farfalla (J) e Pierpaolo Lombardi 50 farfalla (R) eppoi da Pasquale Ambrosino 50 farfalla (Esordienti A), Alessio Casale 200 stile libero (R), Mirko Marrocco 50 farfalla (J), ancora con Mirko Marrocco 50 stile libero (J) e Giuseppe Del Frate 100 farfalla (R) . Terzo gradino e bronzo per Giuseppe Del Frate nei 50farfalla (R), Sofia Di Girolamo 50 dorso (R) e Manuel Falanga 50 stile libero (J). Altri piazzamenti, ma fuori dal podio, ci sono stati anche per Alessandro Frabotta (4°), Claudia Caputo e Giovanni Canori (5°), Roberto Lattanzi (6°), Chiara Celebrin (8°), Veronica Grasso e Giuseppe Rufo(9°). La squadra dell'Aquaria si è anche piazzata all'ottavo posto nazionale dietro le 7 Società emiliane, buon segno per il Lazio dunque che progredisce nelle varie discipline natatorie grazie allo staff tecnico formato dai mitici Mauro Gasbarroni, Donatella D'Amici, Paolo Bonaccorso e Giovanni D'Arcangelis. Gongola lo stesso tecnico Gasbarroni che spiega «i risultati raggiunti sono il frutto di un lavoro ed un impegno costante che non è finalizzato ad ottenere tutto e subito ma tende a costruire con rispetto dei livelli di maturazione dei ragazzi» e aggiunge «quest'anno la più grande soddisfazione, pur nelle difficoltà di allenamento legate alla pandemia, è stata nel verificare come tutti gli atleti abbiano migliorato i propri records personali, ottenendo anche importanti successi come quelli ultimi ottenuti ai nazionali giovanili di Riccione». Prossimo impegno per i ragazzi dell'Aquaria è previsto per i giorni 22 e 23 luglio per i campionati regionali.

Sandro Paglia

