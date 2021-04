27 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA CAMPAGNA

Riparte la campagna vaccinale anti-Covid, in provincia di Latina, con una novità operativa. Si tratta dell'apertura di due nuove sedi per la somministrazione del farmaco Pfizer ad Aprilia e Formia che entreranno in funzione dal prossimo 3 maggio; al momento le due opzioni sono legate alle prenotazioni, iniziate la notte appena trascorsa, riservate agli utenti di età compresa tra i 50 e i 59 anni con comorbidità (categoria 4 piano nazionale vaccinale).

Non è escluso che, al completamento della vaccinazione delle persone che rientrano in questa categoria, le due nuove sedi pontine possano rimanere operative per il proseguo della campagna vaccinale, hanno chiarito ieri sera dalla Asl di Latina.

La categoria 4 del piano vaccinale nazionale comprende ben 146 codici di esenzione ticket per patologie che vanno dalla sindrome da dipendenza da alcol alle infezioni da virus della immunodeficienza umana Hiv o Hiv2, passando per il morbo di Parkinson e l'Alzheimer, psicosi schizofreniche, nanismo ipofisario, insufficienza renale cronica, retinopatia ipertensiva e molte altre malattie.

Nel momento in cui i nati negli anni compresi tra il 1962 e il 1971 con comorbidità, in possesso di almeno uno dei 146 codici esenzione ticket indicati nella categoria 4 del piano vaccinale, effettuano la prenotazione sul potale SaluteLazio avranno la possibilità di scegliere anche la casa di cura Città di Aprilia di via delle Palme e la Casa di cura del Sole di via Giuseppe Paone a Formia per l'inoculazione del farmaco.

GLI ELENCHI

Intanto ieri, i medici di famiglia pontina hanno ricevuto dalla Regione Lazio le indicazioni necessarie per l'accesso, attraverso l'area riservata del portale SaluteLazio, agli elenchi dei propri assistiti che abbiano già effettuato il vaccino anti-Covid o la prenotazione per lo stesso. Si tratta di uno strumento molto importante per la lotta al Coronavirus: attivato il 24 aprile scorso, con elenchi aggiornati settimanalmente, il servizio consentirà ai medici di medicina generale di avere agevolmente sotto controllo la situazione dei propri assistiti ed intervenire sia a livello di persuasione che concretamente nel caso in cui sfuggissero alla vaccinazione.

I DATI

Sabato 24 e domenica 25 aprile, in tutti i centri vaccinali pontini sono state inoculate 4.521 dosi. Nel precedente fine settimana erano state effettuate 4.309 somministrazioni.

Con la giornata di ieri la vaccinazione pontina, eseguita in tre sedi nel capoluogo, una ad Aprilia, una a Terracina, a Priverno e a Fondi e due a Formia, ha toccato quota 121mila dosi iniettate, 5.000 delle quali somministrate presso il teatro San Francesco di Latina, aperto alla vaccinazione soltanto l'8 aprile scorso. I pontini che dall'inizio della campagna hanno completato il ciclo vaccinale anti-Covid con il secondo richiamo hanno superato ieri le 36mila unità.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA