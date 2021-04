14 Aprile 2021

Missione tre punti. L'Aprilia ha chiaro l'obiettivo da raggiungere in questo impegno infrasettimanale che la vede confrontarsi, alle 15, contro il Porto Sant'Elpidio (Fermo). I biancocelesti, dopo aver saltato la gara di domenica scorsa con il Vastogirardi, rimandata per Covid-19, devono acciuffare la vittoria contro un team che con tre punti ottenuti in 19 incontri è mestamente nell'ultima casella della classifica del girone F. «Non ci sono alternative al tentare di vincere. Queste sono, come si dice, le partite più difficili perché nel calcio di scontato non c'è nulla. Gli incontri sono tutti da giocare, dovremo iniziare con il coltello tra i denti e massima concentrazione sottolinea il tecnico Giorgio Galluzzo Ci vuole tanta determinazione, ottenere il risultato pieno è fondamentale. Il Porto Sant'Elpidio non è più quello che ha iniziato la stagione. Hanno cambiato l'allenatore e diversi giocatori. A dimostrazione che in questo girone anche le squadre di bassa classifica non mollano, si giocano le loro carte fino alla fine». L'Aprilia non dovrà commettere l'errore di pensare che tutto le sia dovuto e sfoderare il giusto piglio. «Non abbiamo mai sbagliato l'approccio mentale e non vedo perché dovremmo farlo con il Porto Sant'Elpidio. Sappiamo tutti quanto è importante questo match. Mi aspetto una gran partenza da parte dei miei ragazzi con la conseguenza di disputare una grande gara conclude il mister apriliano - Troveremo un avversario attento, con grande voglia di fare qualche punto. Noi dobbiamo essere, anche senza palla, molto aggressivi e compiere un'ottima fase di non possesso, muovere velocemente e con qualità il pallone in modo da trovare gli spazi per vincere la partita». I giocatori sono consapevoli che ormai siamo nel clou della stagione ed è vietato commettere passi falsi. «Di motivazioni ne abbiamo molte. La nostra classifica non è troppo buona e credo che nessuno prenda questa partita sottogamba. I tre punti di questa gara nelle Marche sono molto importanti puntualizza il difensore centrale delle rondinelle Fabio Sossai - Abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo. Sappiamo che la nostra forza è il gioco e le buone prestazioni a lungo pagano sempre».

