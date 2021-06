CALCIO, SERIE D

L'Aprilia sbanca il Civitelle' di Agnone dopo un primo tempo di paura al cospetto dell'Agnonese già retrocessa in Eccellenza. Doppio vantaggio agnonese con Tankulic e Sapone col quale i molisani hanno chiuso il primo tempo col doppio vantaggio. Nella ripresa un'Aprilia completamente diversa e una pronta reazione con le quattro marcature laziali. Tripletta di Vasco e gol di Bernardini per il 2-4 finale in favore del team di mister Galluzzo.

LA PARTITA

L'Agnonese gioca un primo tempo importante. L'undici di mister Di Rosa vuol dimostrare che il team altomolisano avrebbe potuto lottare per la salvezza fino alla fine della stagione. Un'annata particolare, tra tante partite rinviate per casi di Covid, diversi passaggi di società e la retrocessione arrivata con largo anticipo. I granata, così, passano in vantaggio dopo quattro minuti con Tankulinc, abile ad approfittare di un errato disimpegno difensivo dell'Aprilia per il momentaneo 1-0. L'Aprilia prova a reagire, ma l'Agnonese dimostra freschezza atletica e voglia di dimostrare la qualità dei suoi giovani. Al minuto 22 arriva il raddoppio dell'Olympia Agnonese con Sapone, che, scattato sul filo del fuorigioco, trova il raddoppio molisano.

Il primo tempo si chiude sul doppio vantaggio granata.

L'Aprilia esce dagli spogliatoi con maggior piglio, complice anche un'Agnonese lontana parente della squadra ammirata nel primo tempo. I laziali alzano il baricentro e chiudono l'Agnonese nella propria metà campo. Dopo sette minuti arriva il gol del momentaneo 1-2 con Vasco. È l'inizio dello show del numero 4 dell'Aprile. Il classe '97, infatti, trova il gol del pareggio e la doppietta personale poco dopo la mezz'ora. Il suo bolide termina alle spalle dell'estremo difensore Caputo.

Vasco-show a tre minuti dal triplice fischio finale con la tripletta e il gol del sorpasso. Azione corale dell'Aprilia, la palla arriva a Vasco, che trova il pertugio giusto per il gol del 3-2.

L'Agnonese non ne ha più e si aprono ampi spazi per l'Aprilia, complice il fatto che i granata provano a trovare il terzo gol. L'Aprilia ne approfitta e, in pieno recupero, dopo due minuti dei cinque di recupero è Bernardini a trovare il gol del 4-2 con una conclusione dal limite dell'area di rigore.

È la marcatura con cui si chiude il match col risultato finale al termine di un match ricco di reti.

Decima vittoria per l'Aprilia, a fronte di undici pareggi e altrettante sconfitte. Quarantuno punti e ancora due partite da disputare: mercoledì sul campo del Montegiorgio, domenica 20 giugno chiusura del campionato coi cugini' del Cynthialbalonga. Per l'Agnonese ultima posizione, in condominio col Porto Sant'Elpidio, ma contro l'Aprilia ha dimostrato di essere una squadra viva.

IL TABELLINO

OLYMPIA AGNONESE

- APRILIA 2-4

Olympia Agnonese (4-4-2): Caputo 5,5; Tinti 6, Litterio 6, Pejic 6, Di Lollo 5,5; Lamacchia sv (32' pt Nikolopoulos 6), Amaya 5,5 (38' st Vespa 5,5), Troiano 6, Sapone 6 (13' st Carnevale), Tankulic 5 (20' st Sbordone 5,5), Bartoli 6. A disp. Esposito, Vespa, Piovani, Sbordone, Barbato, Di Cioccio, D'Ercole. All.Di Rosa 6.

Aprilia (4-3-3): Salvati 6; Succi 6, Sossai 6, Vasco 6, Bosi 6 (39' st Ruggieri sv); Pezone 6, Battisti 6, Calisto 6 (24' st Lapenna 6); Aglietti 6 (12' st Francelli 6), Martinelli 6 (1' st Bernardini), Bianchi 6. A disp. Prudente, Amore, Sansotta, Corelli, Bernardini, Franchelli, Mannucci. All. Galluzzo 6.

Arbitro: Bonci di Pesaro 6 (AnileScribani).

Reti: 4' pt Tankulic (OA), 22' pt Sapone (OA), 7' st, 33' st e 42' st (rig.) Vasco (A), 47' st Bernardini (A).

Note: osservato un minuto di raccoglimento in memoria dell'ex presidente del comitato regionale lombardo della Figc-Lnd Giuseppe Baretti. Espulso al 55', nell'Olympia Agnonese, Pejic per condotta non regolamentare. Ammoniti Sapone e Carnevale (OA); Bianchi e Battisti (AR). Calci d'angolo 9-12. Recupero 3' pt, 5' st.

Giuseppe Formato

