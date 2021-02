© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una buona Aprilia, che ha dovuto fare a meno di Olivera e di Sossai, si deve ingiustamente accontentare di un pareggio, per 1-1, con il Castelfidardo. Partenza a razzo dell'Aprilia che sin dall'inizio va vicino al gol con Laghigna, che su servizio di Bosi, spara a lato. Lo stesso Laghigna (foto) si fa perdonare due minuti più tardi quando, sugli sviluppi di un angolo, insacca la palla nella rete marchigiana. I pontini sono corti, aggressivi, fanno girare ottimamente la palla e producono un'altra grande occasione che, Laghigna fallendo il colpo, fa svanire. Verso la mezzora il Castelfidardo ficca il naso fuori dalla propria metà campo ma non riesce a sferrare una conclusione degna di questo nome verso la porta biancoceleste difesa da numero uno Prudente. Nella ripresa il Castelfidardo tiene più palla tra i piedi ma ci vuole un rigore al 30', decretato per fallo dubbio di Battisti, per calciare in porta. Giampaolo con freddezza realizza. Al 45' Camara di testa sfiora la traversa. Dopo 4 minuti di recupero le ostilità si chiudono lasciando dell'amaro in bocca al club pontino. L'incontro Recanatese-Aprilia, match valido per la decima giornata di andata, si recupera mercoledì 3 marzo.IL TABELLINOAprilia: Prudente, Pollace, Succi, Vasco, Bosi (44' pt Pezone), Ouedraogo (26' st Lapenna), Battisti (35' st Sansotta), Luciani, Bernardini (29' st Aglietti), Camara, LaghignaAll. GalluzzoCastelfidardo: David, Santangelo, Mataloni, Di Dio, Puca, Rinaldi, Capponi (25' st Bracciatelli), Fermani (10' st Monachesi), Perpepaj (1'st Moussadja), Giampaolo, Mancini (1' st Cardinali)All. LauroArbitro: Recchia di BrindisiReti: 4' pt Laghigna (A), 30' st Giampaolo (r) (C), Note. Ammoniti. Camara, Laghigna, Giampaolo, Luciani.Dario Battisti