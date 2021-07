Mercoledì 7 Luglio 2021, 05:02 - Ultimo aggiornamento: 10:58

La celebre macchina del tempo DeLorean della trilogia di Ritorno al Futuro avvistata per le strade di Aprilia. In tanti, nei giorni scorsi, sono rimasti stupiti nel vederla passare per le vie principali della città e nella centralissima Piazza Roma, e si sono domandati come fosse possibile. Subito un tam tam di foto e richieste di notizie, soprattutto tra i più giovani. Il dubbio ora, a distanza di giorni, è stato sciolto: era una speciale sorpresa di compleanno.

Sono gli stessi protagonisti a raccontare alla nostra redazione i dettagli: «Oggi più che mai abbiamo bisogno di cose belle nella nostra vita, sensazioni positive e belle emozioni. Ed è nato proprio così il nostro regalo. raccontano i familiari del festeggiato Nel voler donare un'esperienza unica, ad una persona che amiamo. La nostra persona è Alessio e quale migliore occasione dei suoi 30 anni.

Non è stato facile trovare chi noleggiasse una DeLorean ma, fortunatamente, un ragazzo meraviglioso di nome Dario è venuto da Firenze per aiutarci! Alessio aggiungono - aveva capito che stavamo tramando qualcosa, così suo papà l'ha portato a fare un giretto». Quando il ragazzo è tornato a casa è partita la musica, ovviamente The Power of love ed ecco la luccicante DeLorean realizzarsi davanti ai suoi occhi. Alessio è rimasto senza parole, colpito dalla sorpresa. E' salito sull'auto con la speranza, almeno per una frazione di secondo, di poter vestire i panni di Marty e fare un viaggio nel futuro. Si è dovuto accontentare di un giro per le vie di Aprilia, ma il suo sogno si è comunque realizzato.

