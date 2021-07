Venerdì 23 Luglio 2021, 05:00

CALCIO, SERIE D

Attività frenetica in casa dell'Aprilia calcio che in questi giorni ha tesserato due nuovi giocatori e rinnovato il contratto ad un atleta. Per il reparto difensivo il club biancoceleste si avvarrà delle prestazioni di Irlian Ceka. Di nazionalità albanese e classe 1998 Irlian Ceka dopo aver trascorso il settore giovanile nella Roma è stato nella rosa della Primavera della Lazio. Oltre ad alcune presenze con l'Under 21 dell'Albania Ceka ha militato in serie C con la Sambenedettese, nella serie A del suo paese con le casacche del KF Laci e Kf Apolonia e con il team romano dell'Atletico Lodigiani. Per il centrocampo il nuovo arrivo risponde al nome di Gianmarco Falasca. Molte le maglie indossate: Cuneo, Terracina, Olbia, Lupa Castelli Romani, Nuorese, Albalonga, Monterosi e Atletico Terme Fiuggi. «Sono molto contento e carico di far parte dell'Aprilia. È stato facile trovare un accordo perché c'era la volontà di entrambi le parti di stare insieme spiega Gianmarco Falasca Gli obiettivi di squadra ce li creeremo strada facendo». Jacopo Succi vestirà per il secondo anno consecutivo la camiceta pontina. Classe 1994, Succi nella scorsa stagione è stato un duttile jolly di centrocampo.

Dario Battisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA