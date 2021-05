1 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







CALCIO, SERIE D

Ennesima partita salvezza per l'Aprilia che domani al Quinto Ricci, alle 15, cercherà di conquistare i tre punti contro il Vastogirardi. L'incontro è il recupero dell'ottava giornata di ritorno. Le rondinelle vista la non felice situazione in classifica devono cercare di sfruttare il fattore campo che negli ultimi due match interni non ha portato punti. «Parliamo di una formazione, che dovrebbe presentarsi al nostro cospetto con il recupero di tutti gli effettivi. Il Vastogirardi effettua un calcio palleggiato e offensivo. I nostri avversari sono bravi a costruire da dietro e a sfruttare al meglio gli spazi. Come sempre bisognerà fare una grande partita sotto il profilo del non possesso, del coraggio e della personalità. Soprattutto dobbiamo, in questo momento, essere forti mentalmente - spiega l'allenatore dell'Aprilia Giorgio Galluzzo - Credo che l'aspetto mentale e caratteriale in questo frangente della stagione faccia la differenza. Non bisogna commettere l'errore di mollare come per esempio è accaduto nel secondo tempo della gara interna contro la Recanatese. Le mie squadre non devono mollare neanche un centimetro. Nell'ultima trasferta con la Vastese ho avuto una grande risposta dal punto di vista umano e caratteriale. Questo è quello che mi aspetto domenica». I pontini devono essere capaci di ragionare freddamente per tutto l'arco dell'incontro. «È un periodo cruciale della stagione. Al di là del ko con la Recanatese durante tutto il campionato abbiamo giocato a viso aperto con tutti ed espresso un ottimo gioco capitalizzando meno punti di quelli che ci meritavamo puntualizza il centrocampista biancoceleste Tiziano Luciani Chi scenderà in campo, come in ogni occasione darà tutto per cercare di portare a casa i tre punti». In occasione del match con il Vastogirardi squadra con il lutto al braccio e minuto di raccoglimento in avvio per la prematura scomparsa dei due appassionati tifosi Pino Belvisi e Roberto Barbarotta.

Dario Battisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA