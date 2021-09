Sabato 11 Settembre 2021, 05:00

CALCIO, SERIE D

Si alza il sipario sulla stagione agonistica dell'Aprilia. L'atto iniziale per i biancocelesti è rappresentato dal turno preliminare della coppa Italia di serie D quando alle 17.30 riceveranno al Quinto Ricci il Team Nuova Florida. Le due formazioni sono entrambe inserite nel girone G del campionato di D che prende il via domenica 19.

«Noi vogliamo fare sempre bene e scendiamo in campo sempre per dare il meglio di noi stessi. Questo a prescindere che l'impegno sia di coppa Italia o di campionato. Giochiamo questa partita per vincerla mettendo a frutto e in pratica tutto il lavoro che il gruppo ha svolto nella prima parte della stagione agli ordini di mister Galluzzo spiega il capitano delle rondinelle apriliane Gianluca Pollace Dobbiamo pensare a creare il gioco che il tecnico ci chiede. Sicuramente a lungo andare questo atteggiamento ci porterà alla conquista di risultati. Sarà una partita di rodaggio in vista dell'esordio in campionato. Dobbiamo spingere sull'acceleratore in quanto il campionato è alle porte e quindi bisogna già effettuare un'ottima prestazione».

I due club, divisi da una ventina di chilometri, si sono incontrati durante la preparazione atletica in un allenamento congiunto. In quella occasione vinse il Team Nuova Florida per 4-2. Adesso si fa sul serio in quanto l'incontro è secco. Chi vince passa al primo turno della competizione tricolore.

«È normale che sarà tutt'alta gara. Quella era il primo allenamento congiunto che sostenevamo. Noi essendo un gruppo di giocatori sostanzialmente rinnovato ancora non conoscevamo del tutto le caratteristiche dei nostri compagni sottolinea Gianluca Pollace Eravamo nella fase iniziale anche nell'apprendere i dettami di gioco che ci chiedeva il tecnico. I nostri avversari sono un'ottima squadra e credo che sarà una bella partita ma noi questa volta giochiamo con un'altra mentalità e con un altro spirito di squadra. Sono convinto che faremo bene».

Giovedì è uscito il calendario delle partite. L'Aprilia comincia il suo cammino in Campania contro il Gladiator. Prima al Ricci, il 26 settembre con la Vis Artena, si replica, sempre in casa, sette giorni dopo con l'Afragolese per poi andare a Monterotondo. «Non ho mai giocato nel girone G. Conosco le formazioni laziali conclude Pollace - Parlando con altri ragazzi abbiamo visto che è un grande girone. Vogliamo fare un ottimo campionato».

Dario Battisti

