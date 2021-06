CALCIO

Meno due. Non è la temperatura che troverà l'Aprilia alle 16 a MonteGiorgio (Fermo), nella seconda trasferta consecutiva, ma le partite che mancano al termine della stagione all'undici di mister Giorgio Galluzzo. I pontini si presentano sul campo marchigiano dopo il successo in rimonta, 4-2, ottenuto domenica scorsa nell'impianto dell'Olympia Agnonese. Le rondinelle alla fine del primo tempo erano sotto per 2-0 ma con una seconda frazione di gioco efficace, determinata e spavalda hanno ribaltato il punteggio.

«Siamo partiti non troppo bene e diversamente da come avevamo preparato la partita in settimana. Durante l'intervallo nello spogliatoio abbiamo parlato e al rientro in campo abbiamo aggiustato quelle cose che durante il primo tempo non andavamo commenta il centrocampista apriliano Lorenzo Vasco con il cambio di modulo e adottando le strategie consigliate dal mister la ripresa è andata bene». Lorenzo Vasco è stato il protagonista assoluto dei novanta minuti. Ha realizzato una tripletta che ha consentito prima di raggiugere i molisani e successivamente di mettere la freccia. Per Vasco, capitano della Roma Primavera che nel 2016 vinse lo scudetto ai danni della Juventus, si tratta della decima rete stagionale: sette le ha realizzate con la casacca del club apriliano mentre le altre tre le ha scaraventate in rete con l'Ostia Mare Lido Calcio, società con cui aveva iniziato l'annata agonistica. Dopo questo exploit Vasco diventa il capocannoniere stagionale dei biancocelesti.

«E' la prima volta che realizzo una tripletta. Sono soddisfatto che quanto fatto ha aiutato la squadra nel conquistare i tre punti. Ovviamente sono contento anche a livello personale sottolinea Lorenzo Vasco a fine gara ho preso il pallone e lo ho fatto firmare da tutti i miei compagni di squadra». Il MonteGiorgio, 45 punti, è una formazione che in casa sa farsi rispettare come dimostrano le otto vittorie conseguite e le solo due sconfitte subite. L'Aprilia, 41 punti, si presenterà in campo, come gli capita da qualche partita, con una formazione infarcita di giovani di Lega. Con entrambi i team salvi si giocherà senza troppi patemi d'animo e potrebbe scaturirne un incontro frizzante e divertente.

«Credo che sarà una bella partita come quella che giocammo nel girone di andata. I nostri avversari possiedono un ottimo gioco e dei buoni giocatori. Contiamo delle assenze ma sono sicuro che chiunque del nostro gruppo scenderà sul campo marchigiano darà il massimo del proprio contributo conclude Lorenzo Vasco - Abbiamo dei ragazzi molto in gamba che sono pronti e concentrati per effettuare una grande performance».

Dario Battisti

