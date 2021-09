Martedì 28 Settembre 2021, 05:03

CALCIO

Due partenze diametralmente opposte. C'è chi sorride come l'Aprilia e chi invece ha il morale basso come l'Insieme Formia. Le rondinelle sono salite a 4 punti grazie al successo interno sulla Vis Artena: decisivo ancora una volta l'attaccante camerunese Moussadja Njambè, classe '98, al terzo centro dopo Gladiator in campionato e Ostia Mare nel primo turno di Coppa Italia. L'ex Castelfidardo, Montergiorgio e Campobasso in serie D è sicuramente tra le note liete della compagine pontina, che è al quarto risultato utile di fila e guarda con ottimismo al match di domenica 3 ottobre quando al Quinto Ricci arriverà l'Afragolese, leader del girone G a punteggio pieno dopo due turni, in compagnia di Team Nuova Florida, Cassino e Giugliano. Gongola il trainer dei biancocelesti Giorgio Galluzzo: «Il match è stato interpretato con la testa giusta. Il primo tempo è stato dominato anche se non siamo riusciti a trovare la rete, ma la squadra è poi cresciuta alla distanza prendendo in mano le redini del gioco e annullando l'offensiva avversaria. Ci abbiamo creduto, le prestazioni che i miei ragazzi stanno offrendo sono di personalità e di mentalità, un segnale chiaro in ottica futura».

Tutt'altro umore in casa dell'Insieme Formia, che, dopo aver fatto sognare la passata stagione con i play-off sfiorati, ha invece iniziato con il freno a mano tirato: tre ko consecutivi tra Nuova Florida, Gladiator (Coppa) e Arzachena, brava a sfruttare le amnesie e la scarsa incisività dei biancazzuri, apparsi lontani parenti della matricola terribile ammirata lo scorso torneo. Fanalino di coda a secco di punti, il suo allenatore Sasà Amato invita tutto l'ambiente ad avere pazienza e a guardare avanti con più fiducia. «Una falsa partenza ci può stare sottolinea quando punti sui giovani, qualcosa la puoi pagare. Dobbiamo ritrovare l'umiltà e soprattutto i giocatori che mancavano per infortunio, loro potrebbero fare la differenza». Le note positive? «I due under Colacicco (2003) e Capotosto (2004). Ci manca un uomo d'area, stiamo setacciando il mercato alla ricerca di un vero finalizzatore. Ma la priorità nostra è di raggiungere il prima possibile l'obiettivo salvezza e quota 40».

Andrea Gionti

© RIPRODUZIONE RISERVATA