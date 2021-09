Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:01

CALCIO

Tre giorni dopo la prima di campionato l'Aprilia torna in campo. Per il primo turno di coppa Italia di serie D i biancocelesti pontini, ospitano alle 15 al Quinto Ricci, l'Ostia Mare. Le due formazioni militano ambedue nel girone G. «Sicuramente le partite di coppa Italia sono un po' particolari perché, a volte pur tenendo alla competizione nazionale e considerando che siamo all'inizio della stagione agonistica dove tanti giocatori non hanno ancora novanta minuti nelle gambe, per certi versi può diventare rischioso e faticoso utilizzare gli stessi atleti che hanno disputato un match tre giorni addietro. Dobbiamo capire chi e come recupera. Cercheremo di dare spazio anche a qualche calciatore che ha avuto meno spazio. Questo sia per tenere nella giusta considerazione tutti i giocatori sia per fare crescere minutaggio ad ognuno spiega il tecnico dell'Aprilia Giorgio Galluzzo I nostri avversari sono un'ottima squadra. Formazione allestita per primeggiare. Mi aspetto che l'Ostia Mare venga nel nostro stadio per disputare una gran bella partita». Capitan Pollace e compagni giungono a questo incontro dopo l'incredibile rimonta compiuta nell'esordio. Sotto per 3-0 sul campo del Gladiator a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) il team apriliano nella ripresa agguanta sul finire della sfida un 3-3 che ripaga il coraggio di non darsi mai per vinti. Laghigna, Njambe e Pollace sono gli autori delle reti apriliane. Oltre al cuore l'Aprilia ha mostrato razionalità ed intelligenza per venir fuori da una situazione compromessa ma non definitiva.«Nel primo tempo siamo stati un po' disattenti sul primo e sul secondo gol subiti. In questa frazione della gara sul terreno di gioco regnava l'equilibrio e con un attenzione maggiore poteva finire sullo 0-0. Abbiamo forzato delle giocate che di solito non forziamo. Non siamo stati brillanti soprattutto nelle scelte commenta il mister apriliano Giorgio Galluzzo Nel secondo tempo siamo entrati con un piglio diverso. Nonostante il fatto che al primo affondo del Gladiator abbiamo preso la terza rete abbiamo iniziato a produrre il nostro gioco. Ci abbiamo creduto, soprattutto dopo il 3-1. I meriti vanno sicuramente ai ragazzi che hanno dimostrato grande carattere, un'enorme capacità di reazione e qualità tecnica. Non si va fuori casa, dove oltre a realizzare tre reti, colpisci una traversa e crei altre occasioni da rete se non hai una qualità generale».

Dario Battisti

