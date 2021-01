© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO, SERIE DTrasferta abruzzese per l'Aprilia che, alle 14.30, è impegnata con il Real Giulianova. La città e il club giallo rosso sono incise nella storia calcistica apriliana in quanto la prima storica prima partita dei biancocelesti pontini nel calcio professionistico, Lega Pro Seconda Divisione, si disputò proprio in quella città e contro quel team nel settembre della stagione 2011/12. Il match odierno, può permettere all'Aprilia di ripartire in classifica dopo il ko interno subito nello scorso turno dal Rieti. Il Real Giulianova ha cinque punti, quattro meno della formazione apriliana e in casa ha perso quattro partite. «Il Giulianova, come tutte le formazioni di questo girone, è una squadra aggressiva e organizzata. Produce un buon calcio, costruisce da dietro e ha delle buone idee. Ha una sua impronta spiega l'allenatore dell'Aprilia Giorgio Galluzzo Sicuramente in questo girone le partite sono tutte difficili e in questo raggruppamento regna l'equilibrio. Qui non si trovano squadre che non sono organizzate e vincere le partite diventa molto complicato. Per ottenere il successo bisogna disputare ottime prestazioni dal punto di vista dell'atteggiamento, dell'intensità e del ritmo. Noi abbiamo bisogna di una striscia di risultati utili positivi per cercare di risalire la classifica perché i ragazzi a livello di gioco hanno sempre espresse una buona qualità. Si è sempre tentato di fare la partite e a volte questa nostra intenzione non è collimata con il risultato del campo. La strada è quella giusta e dobbiamo andare avanti convinti di andare a Giulianova per ottenere un risultato positivo». La settimana di preparazione alla partita sembra aver eliminato le scorie della sconfitta con il Rieti. L'Aprilia crea occasioni ma sotto porta non è cinica, precisa e cattiva come dovrebbe per poter gonfiare, con la palla, la rete.. «È stata una sconfitta che ha lasciato molto dispiacere. Prendere gol ad inizio incontro disegna un po' l'andamento della partita. Questo episodio ha inciso molto sul risultato finale spiega Galluzzo Il calcio è uno sport semplice. Bisogna portare la palla velocemente avanti e finalizzare. Dobbiamo sbloccarci con qualche risultato utile consecutivo per avere più fiducia sotto porta. Bisogna avere più consapevolezza e rabbia di fare gol. In alcune situazioni questo è un aspetto che ancora ci manca».Dario Battisti© RIPRODUZIONE RISERVATA