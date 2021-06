CALCIO

L'Aprilia espugna di misura Montegiorgio ed onora al meglio il finale di stagione. Con diversi uomini indisponibili e solo diciotto calciatori al seguito, sembrava dover essere la classica partita di fine stagione ed invece i ragazzi di mister Galluzzo, hanno dato il massimo e sono stati premiati con una bella vittoria. Sotto un cielo rovente, l'Aprilia si è presentata a Montegiorgio con il consueto 4-3-3, mister Galluzzo ha dovuto fare i conti con gli indisponibili e ridisegnare al meglio la sua formazione. Tra i pali c'era Salvati, linea difensiva a quattro, con Calisto e Mannucci larghi sugli esterni, mentre Corelli e Battisti componevano la coppia di centrali. In mediana il fulcro del gioco passava dai piedi del talentuoso Bianchi, con Luciani e Sansotta a fare il lavoro sporco. Davanti Bosi era il terminale offensivo, supportato da Bernardini e Pezone, che agivano più esterni. Gara subito vivace, nonostante la poca posta in palio per entrambe le formazioni, che comunque non avevano voglia di perder tempo ed accontentarsi di difendere. Il Montegiorgio è partito meglio, con i ragazzi di Galluzzo pronti a difendersi e colpire nel momento opportuno. Nel primo tempo ci hanno provato Bernardini prima e Bosi dopo, ma Zizzania ha sempre fatto buon guardia. Luciani e compagni non hanno concesso molto ai padroni di casa, con Salvati chiamato a sbrogliare la normale amministrazione. Nella ripresa il pubblico laziale al seguito ha corso un brivido quando Lupoli con un bel tiro a giro ha sfiorato il palo dando al pubblico l'illusione della rete. L'Aprilia si è dunque scossa e ha provato a farsi pericolosa, ma Bosi ha dovuto ancora una volta fare i conti con l'attento Zizzania. La gara stentava a decollare e complice il gran caldo. Proprio quando tutto lasciava presagire ad una gara ormai spenta, ci ha pensato proprio l'Aprilia a riaccenderla. Buona percussione di Bosi, che dopo aver superato un paio di avversari, ha trovato lo spazio per calciare, ancora una volta Zizzania ci aveva messo una pezza, ma stavolta la sfera è carambolata sui piedi di Mannucci che da due passi ha potuto ribadire in rete senza troppi problemi.

Montegiorgio - Aprilia 0-1

MONTEGIORGIO (4-3-1-2): Zizzania 6; Misin 6, Gnaldi 6, Ficola 6.5, Marziali 6 (20'st Cernetti 6); Mantini 6 ( 7'st Ballarini 6), Trillini 6.5 (37'st Milozzi sv), Santoro 6 (20'st Zancocchia 6); Lupoli 6.5; Pampano 6.5, Mandolesi 6 ( 17'st Mejias 6). A disposizione: Gagliardini, Amici, Spinelli, Verdecchia. All. Mengo 6

APRILIA (4-3-3): Salvati 6; Calisto 6, Corelli 6 (23'st Ruggieri 6), Battisti 6, Mannucci 6; Luciani 6, Bianchi 7, Sansotta 6; Bernardini 6 (26'st Lapenna 6), Bosi 7, Pezone 6 (37'st Martinelli sv). A disposizione: Prudente, Emili, Franchelli, Giampaoli. All. Galluzzo. 6

Arbitro: Moretti di Como

Reti: 15'st Mannucci

Note. Ammoniti: Gnaldi. Recupero: 0'pt - 3'st.

Matteo Achilli

