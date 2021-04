24 Aprile 2021

Scontro salvezza per l'Aprilia calcio che, alle 14.30. è di scena sul campo della Vastese. Il match per i pontini assume un'importanza fondamentale per non venire inghiottiti definitivamente nelle zone melmose della classifica. Dopo il pesante capitombolo interno con la Recanetese, l'Aprilia deve scuotersi immediatamente ed iniziare di nuovo a conquistare punti per tenere il passo di alcune formazioni che con i recuperi effettuati hanno prima inserito la freccia del sorpasso nei confronti del club delle cinque rondini e ora si stanno progressivamente allontanando dal mirino di capitan Olivera e compagni. Dalla squadra di mister Giorgio Galluzzo ci si attende un pronto riscatto sotto l'aspetto del gioco, della determinazione e del temperamento. L'incontro contro la Vastese è determinante per giocarsi fino in fondo la possibilità di uscire dalla zona play out. Il gruppo biancoceleste ha attualmente 30 punti, ottenuti in 25 partite, la Vastese ha in cassaforte 28 punti ma di partite ne ha giocate tre di meno mentre l'Atletico Terme Fiuggi, che l'Aprilia incontrerà tra qualche giornata, possiede dopo 23 gare 25 punti. Con detta situazione risulta evidente che bisogna tornare, dalla insidiosa trasferta, a tutti i costi con dei punti. Cosa non facile contro rivali che come la Vastese cercheranno di afferrare il massimo della posta in palio in modo di lasciarsi alle spalle proprio il team apriliano. L'équipe abruzzese in 12 gare interne ha ottenuto 5 vittorie, 4 pari e 3 sconfitte.

Dario Battisti

