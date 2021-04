11 Aprile 2021

CALCIO, SERIE D

Importante impegno per l'Aprilia che, alle 15, al Quinto Ricci riceve il Vastogirardi (Isernia). Quando mancano 9 gare al termine della regular season tutte le formazioni sono concentrate al massimo per imboccare la via giusta per il raggiungimento del proprio obiettivo. Non si sottrae a questa regola l'Aprilia, che nelle tre partite che dovrà svolgere nel giro di sette giorni, vuole risalire nella classifica del girone F. «È un momento cruciale della stagione. Credo che in questo trittico che inizia con il match contro il Vastogirardi, prosegue mercoledì prossimo in trasferta con il Porto Santo Elpidio e si conclude al Ricci con la Recanatese, si possa decidere in generale qualcosa di importante sia per il campionato e sia per quanto riguarda noi spiega il direttore generale dell'Aprilia Luigi Visalli Negli ultimi due mesi abbiamo dimostrato a livello di gioco, di presenza, atletico e tattico di poter stare benissimo in questa categoria e di giocarcela con tutti. Abbiamo ottenuto meno di quello che abbiamo dimostrato in campo. Speriamo che in questi tre incontri si possa raccogliere il più possibile per metterci in una posizione di classifica più tranquilla. Abbiamo dimostrato di adattarci a questo campionato che è molto fisico. Il buon pareggio di Tolentino, ottenuto in dieci e dopo essere stati in svantaggio di due reti, ci ha trasmesso tanta convinzione di poter iniziare a raccogliere quanto seminato». Il Vastogirardi viaggia in quinta posizione e mostra una certa attitudine alle trasferte dove ha raccolto, su dieci gare, quattro vittorie. «Affrontiamo una squadra collaudata. Il Vastogirardi produce un calcio di qualità, palleggiato e propositivo. Hanno in rosa degli attaccanti bravi. Sarà una partita molto difficile. Dovremmo stare molto attenti a compiere un'ottima fase di non possesso e a capire immediatamente le fasi di gioco puntualizza l'allenatore dell'Aprilia Giorgio Galluzzo - Si può affermare che l'Aprilia e il Vastogirardi siano due formazioni abbastanza simili per il modo di stare in campo, come principi di gioco e per le idee sviluppate. Credo che possa venir fuori una bella partita. Ormai sono tanti incontri che i ragazzi effettuano prestazioni di qualità. A tutto ciò andrebbero accompagnati dei punti e spero che questa volta scivolino verso i nostri colori».

Dario Battisti

