21 Maggio 2021

di Raffaella Patricelli

L'incendio di auto avvenuto mercoledì sera, poco prima di mezzanotte, ha colpito un'intera famiglia ad Aprilia. Incendiate perché ci sono molti elementi che fanno pensare al dolo una minicar di un 15enne, l'Alfa Romeo Stelvio della madre e la Bmw del padre del ragazzo.E' accaduto in pieno centro.

Erano circa le 23.30 quando è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri del Reparto Territoriale. Le tre auto erano parcheggiate di fronte alla banca Monte dei Paschi di Siena in via Giovanni XXIII, nei pressi del noto bar Manduca, a due passi da piazza Roma. Le fiamme si sono levate verso l'alto in pochi minuti, poi è stata avvertita una forte esplosione. I residenti sono entrati in allerta: in tanti sono scesi in strada, molti si sono affacciati ai balconi, altri hanno chiesto subito l'intervento dei soccorsi. Danni ingenti nonostante l'arrivo, in una manciata di minuti, dei vigili del fuoco.

La mini car è andata completamente distrutta, danneggiati poi a cascata la Bmw e la Stelvio. Danni anche per una Porsche bianca, in sosta sempre nello stesso quadrante, il cui proprietario però non c'entra nulla con il nucleo familiare preso di mira. Secondo i primi riscontri, in base ai rilievi effettuati dai vigili del fuoco, l'incendio sarebbe doloso anzhe se non sono state ritrovate tracce chiare di inneschi. La prima a prendere fuoco è stata la minicar, poi l'incendio si è velocemente propagato. Il padre del 15enne, proprietario della Bmw, è un poliziotto in servizio a Velletri. Per ora secondo i carabinieri del Reparto Territoriale che sono al lavoro per chiarire l'accaduto non ci sarebbero elementi che collegherebbero l'attività lavorativa dell'uomo all'incendio, ma è un elemento da non sottovalutare. La moglie ha una lavanderia.

