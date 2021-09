Domenica 19 Settembre 2021, 05:00

CALCIO, SERIE D

L'attesa fa novanta. Finalmente si gioca. Con un'inusuale partenza in ritardo prende il via il campionato di serie D. L'Aprilia compie il suo start a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) dove, alle 15, affronta la Gladiator. «Siamo molto fiduciosi e ottimisti per come la squadra risponde al lavoro, a quanto gli proponiamo e alle varie sollecitazioni che tutto lo staff trasmette. Chiaramente siamo solo all'inizio. Ci sono delle cose che vanno bene e altre meno ma questo è normale e fisiologico - sottolinea il tecnico Giorgio Galluzzo - La prima partita ufficiale di coppa Italia con la Nuova Florida è stata, in generale, una buona gara. Penso che abbia dato anche consapevolezza dei propri mezzi al gruppo e che il lavoro porta ad avere un'identità sempre più forte. Cerchiamo di valorizzare le caratteristiche di ogni giocatore in quanto attraverso questo possiamo effettuare delle prestazioni importanti per raggiugere dei risultati». L'esordio nel gruppo G non è stato troppo benevolo per i pontini. La Gladiator, sulla carta, sembra uno di quei club inseriti nel novero delle possibili protagoniste del raggruppamento. «Andiamo ad affrontare una formazione attrezzata e organizzata sia a livello collettivo che individuale. Anche i nostri avversari hanno il vantaggio di aver mantenuto un ossatura derivante dalla scorsa stagione agonistica. Elementi della rosa e tecnico su cui hanno inserito dei giocatori importati e di valore spiega il mister Sulla linea del nastro di partenza tante squadre partono per primeggiare. Sappiamo che la serie D è un campionato difficile e lungo. Troveremo un team agguerrito che disputa la prima partita davanti al proprio pubblico. Bisogna essere bravi ad indirizzare la gara sui binari che vogliamo noi». Mercoledì 22 i biancocelesti tornano immediatamente in campo al Quinto Ricci dove, per il primo turno di Coppa Italia, ricevono l'Ostia Mare.

LA ROSA

Portieri: Pierpaolo Salvati (2002), Gabriele Zappalà (2003), Alessio Ambrogi (2004), Gabriele Salvati G. (2005).

Difensori: Daniele Rosania (1991), Gianluca Pollace (1995), Tommaso Mannucci (1999), Stefano Battisti (2000), Gabriele Corelli (2001), Pietro Santi (2002).

Centrocampisti: Gianmarco Falasca (1993), Jacopo Succi (1994), Flavio Santarelli (1995), Irlian Ceka (1998), Pape Mbaye (2001), Giuseppe Bianchi (2002), Antony Castro (2003), Christian Mattarelli (2003), Pierfrancesco Piromalli (2003), Matteo Proia (2003), Gianmarco De Crescenzo (2003), Roberto Delli Colli (2004).

Attaccanti: Wilson Cruz Da Silveria (1985), Erik Laghigna (1993), Moussadja Njambè (1998), Nicola Palmieri (1999), Nicolas Pezone (2000), Giovanni Bernardini (2002), Lorenzo Marchi (2003).

Staff tecnico: allenatore Giorgio Galluzzo. In seconda e preparatore portieri: Christian Olevano. Preparatore atletico: Andrea Maceroni. Match analyst: Tancredi Federico La Rocca.

Dario Battisti

