26 Maggio 2021

Impegno infrasettimanale per l'Aprilia che alle 16 scende in campo a Rieti. Per i biancocelesti pontini si tratta del secondo impegno consecutivo in trasferta. Nello scorso turno un'Aprilia infarcita di giovani di Lega ha pareggiato per 2-2 sul campo del Fiuggi. «Venivamo da due settimane di inattività e complice la salvezza acquisita c'è stata un po' di rilassatezza generale che ci ha portato a qualche errore di troppo. Siamo andati in vantaggio, ripresi e sorpassati ma siamo riusciti con una grande capacità di reazione a recuperare risultato e partita con la possibilità di vincere il match commenta il tecnico apriliano Giorgio Galluzzo da sottolineare che abbiamo iniziato la gara con 7 Under e l'abbiamo terminata con 8 giocatori Under. Questo non è da tutti e i ragazzi meritano i complimenti anche se ci sono state partite dove abbiamo fatto meglio».

Nel derby laziale con il Rieti tornano a disposizione i difensori Sossai e Battisti. Il Rieti attualmente attraversa un buon momento di forma. «I nostri avversari arrivano a questo impegno con una striscia di tre vittorie. Mi aspetto come sempre in questo girone F una partita dura dal punto di vista fisico, dell'intensità e dei duelli conclude l'allenatore dell'Aprilia Giorgio Galluzzo dovremmo essere bravi nelle due fasi nel effettuare una gara molto coraggiosa e di grande personalità. Fondamentale sarà l'atteggiamento. E' vero che adesso si gioca in maniera più serena, ma proprio ora bisogna moltiplicare l'attenzione e la concentrazione».

Dario Battisti

