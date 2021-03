16 Marzo 2021

APRILIA

Il Consorzio Industriali Aprilia (Ciap) ha messo a disposizione una struttura individuata nella zona Industriale per poter fornire un contributo concreto in questa emergenza sanitaria. I locali scelti in zona Montarelli serviranno per accogliere le vaccinazioni anticovid. «L'obiettivo è quello di alleviare il carico della Asl commenta Marco Braccini per ridurre gli spostamenti delle persone sul territorio».

Lo scenario ipotizzato nella proposta di una struttura nelle immediate vicinanze della Zona Montarelli, oltre che permettere una comoda e veloce vaccinazione agli oltre 2.000 lavoratori del comprensorio industriale e delle loro famiglie, potrebbe servire a convogliare sulla stessa anche tutti i residenti del quartiere. «Abbiamo trasmesso la nostra proposta agli Organi competenti aggiunge Braccini del Ciap - e, in caso di interesse, restiamo a disposizione da subito per un eventuale sopralluogo mirato alla verifica della struttura sia in termini di idoneità (requisiti igienico sanitari, spazi adeguati, attrezzature, servizi igienici etc), sia in termini logistici (viabilità, parcheggi, aree attesa e tutto il necessario)».

