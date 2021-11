Mercoledì 10 Novembre 2021, 05:03

CALCIO, SERIE D

Hanno gli stessi gol realizzati (18), sono le uniche imbattute del girone G, ma la differenza la fanno le due lunghezze che separano la capolista Giugliano e l'Aprilia, la sua diretta inseguitrice. L'ottava giornata ha messo in luce lo strapotere tecnico delle rondinelle, che hanno asfaltato in trasferta un Insieme Formia sempre più barcollante: un solo punticino all'attivo e soprattutto un desolante ultimo posto con un ruolino di marcia da incubo: sette ko e un solo pareggio (3-3 a Carbonia). La compagine apriliana dal suo canto aveva assaporato per un attimo anche il primato in coabitazione con i campani, che però in extremis hanno risolto per 2-1 la pratica Vis Artena incassando anche la prima rete in campionato. Cinque invece sono le reti subìte dalla difesa pontina e lo stesso numero contraddistingue anche il rendimento realizzativo in stagione del guizzante camerunese Njambe. Doti che si aggiungono alla velocità dell'altro esterno Bernardini (un 2002 da tenere d'occhio), all'esperienza del bomber brasiliano Wilson Cruz, al centrocampista-guastatore Falasca, autore di una doppietta, e alla compattezza di un gruppo che ora sogna in alto. Il tecnico Giorgio Galluzzo applaude i suoi per la prestazione fornita nel derby, ma un'attenzione particolare la riserva all'approccio iniziale. «È lì che dobbiamo rivedere qualcosa spiega L'obiettivo è di conquistare all'inizio più punti possibili e centrare la salvezza, poi magari giocarci qualcosa di più grande. La squadra gioca un calcio pulito, di palleggio, fa tanto movimento, siamo nati con una identità chiara. Se sappiamo soffrire, mostriamo personalità nelle giocate e nell'atteggiamento, allora ci possiamo divertire. Ci godiamo il momento, dobbiamo essere sereni, senza l'assillo del risultato a tutti i costi». Tutt'altro umore in casa dell'Insieme Formia, contestato durante e a fine partita dalla tifoseria. Il morale è basso, la classifica piange, ma con i rinforzi giusti e con la rosa al completo, la speranza di risalire la china può essere concreta.

Andrea Gionti

