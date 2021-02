© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO, SERIE DDopo il tonificante successo nel turno infrasettimanale contro l'Agnonese, l'Aprilia disputa, alle 14.30. il secondo incontro casalingo consecutivo contro il MonteGiorgio. La squadra marchigiana, che nell'ultimo periodo ha dovuto rinviare diverse partite per la pandemia Covid-19, nel girone F è quella che ha disputato meno incontri, solo nove, mentre tutti gli altri club sono in doppie cifre. Ha totalizzato 14 punti frutto di 4 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. L'Aprilia, che nelle ultime quattro gare ha totalizzato 8 punti, vuole continuare il momento positivo e portare a cinque la quota dei risultati utili. «Dobbiamo pensare di dare continuità alle nostre prestazioni in un girone come questo che è molto difficile. Dobbiamo e vogliamo risalire la classifica in tutti i modi. Anche l'ultimo avversario Agnonese, risultato a nostro favore a parte, ha mostrato in campo delle idee e un impianto di gioco spiega l'allenatore dell'Aprilia Giorgio Galluzzo In questo girone tutte le formazioni provano a giocare. Sono squadre fisiche e che palleggiano e sei non sei bravo e attento puoi fare fatica con chiunque. Contro il Montegiorgio, è una partita importante». Non si esclude qualche rotazione dei giocatori che dovranno scendere in campo. Tre gare in sette giorni, con l'ultima effettuato su un campo pesante, possono lasciare scorie nei muscoli e meno energie nervose nella testa dei calciatori. «È chiaro che quando si hanno tre gare in una settimana si cerca di dosare le energie e alternare un po' di ragazzi sottolinea il tecnico - Qualcuno avrebbe meritato di giocare di più ma non è mai facile per un allenatore tenere fuori delle persone». Tre calciatori apriliani hanno brindato alla prima realizzazione stagionale: Oedraogo, Vasco e Laghigna. Iniezione di fiducia e autostima che accresce la sicurezza dei suddetti atleti. «Abbiamo creato in tutte le gare. Magari qualcuno di loro come Oedraogo poteva far gol anche in altre partite conclude il mister - Quando un attaccante trova il gol si sblocca e magari ci prende gusto».Dario Battisti