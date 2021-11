Giovedì 18 Novembre 2021, 10:59

Carenza di medici di base, ad Aprilia: la Asl ha provveduto a risolvere il problema innalzando il numero dei pazienti per 14 medici che si sono resi disponibili. Saranno circa 1.800 i pazienti per ogni professionista, in questo modo si creeranno circa 4.200 posti liberi. La priorità sarà data ai cittadini che sono rimasti senza medico che fino al 15 dicembre potranno avviare subito le pratiche per il cambio medico tramite email. Dopo quella data anche gli altri cittadini che lo desiderano, per varie necessità, potranno avviare le nuove pratiche e cambiare di nuovo medico. Per quanto riguarda i pazienti dei medici sospesi perché non ancora vaccinati si sta provvedendo alle sostituzioni dirette. L'unico medico che è stato già sostituito è la dottoressa Iulian: a sostituirla, presso lo studio di via Pergolesi, sarà la dottoressa Chiotti. Per gli altri due sospesi (Russo e Nigro) si provvederà nei prossimi giorni. Per evitare assembramenti è il caso di chiedere l'avvio della pratica di cambio medico tramite email a: cambiomediconicita@ausl.latina.it; cambiomedicodermo@ausl.latina.it;cambiomedicobruno@ausl.latina.it.

L'aumento del massimale avrà una durata massima di sei mesi, fino all'inserimento del numero congruo di medici per il Comune di Aprilia. «Ringrazio tutti i medici di medicina generale che hanno collaborato per risolvere l'emergenza, - ha detto il direttore della Asl Belardino Rossi siamo riusciti a risolvere un problema che stava creando disagi alla popolazione. E' chiaro che attendiamo le nuove assunzioni a cui dovrà pensare la Regione Lazio. E' giusto in questa fase dare la priorità a chi è rimasto senza medico perché andato in pensione, poi si potrà procedere con il resto delle richieste, in modo da poter risolvere prima i disagi più grossi e poi tornare ad una normalità attesa e voluta da tutti».

I medici disponibili a cui i cittadini potranno fare riferimento sono: Nicola Augenti, Giuseppe Casola, Antonio Ceccano, Maria Costanzo, Eduard Gherciu, Maria Cristina Lauretti, Antonella Marchetti, Roberto Moschella, Anna Maria Poliseno. Altri tre medici hanno dato la loro disponibilità ma devono ancora essere completate le loro pratiche per l'entrata in servizio. L'emergenza per la carenza di medici è stata più volte segnalata dal Tribunale per i Diritti del Malato di Aprilia, tramite il coordinatore Claudio Frollano, che ha raccolto le istanze dei cittadini rilanciando poi la notizia tramite i media locali. Sono diversi giorni che i pazienti chiedono di risolvere il problema, ora finalmente la svolta.

