20 Maggio 2021

Nella rete della vaccinazione pontina, dal primo giugno, si inserirà anche il nuovo hub pubblico in corso di allestimento presso il polo produttivo AbbVie di Campoverde ad Aprilia. Prevista la somministrazione di circa 200 dosi al giorno di farmaco Pfizer. La struttura sarà gestita interamente dalla Asl di Latina, mentre l'azienda che opera nella farmaceutica innovativa metterà a disposizione gratuitamente i locali e le risorse a supporto della gestione dell'hub.

L'azienda biofarmaceutica globale si è messa a disposizione del Servizio sanitario nazionale seguendo uno dei suoi principi cardine, ovvero quello di servire e sostenere la comunità in cui opera. In quest'ottica, l'azienda si legge in una nota - ha raggiunto un accordo con la Regione Lazio per offrire, come parte della rete del servizio sanitario, la vaccinazione anti-Covid 19 alla comunità del territorio in cui è presente. «E' un obiettivo sfidante ma abbiamo deciso di perseguirlo perché siamo certi che offrirà beneficio a tutta la comunità», ha dichiarato Daniela Toia direttore del polo produttivo di Campoverde, sottolineando la massima collaborazione in corso con le istituzioni sanitarie. «Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante risultato ha aggiunto Fabrizio Greco, amministratore delegato di AbbVie Italia - che ci vede tra le prime aziende sul territorio nazionale a mettere a disposizione della comunità la propria organizzazione e le proprie risorse per far fronte alla situazione emergenziale. Un risultato frutto di un grande lavoro di squadra con le istituzioni, guidato da senso di responsabilità sociale e da un approccio agile e innovativo grazie al quale AbbVie continua ad affrontare le sfide più importanti per la salute, tra cui quella dell'emergenza Covid-19».

R.Cam.

