Domenica 12 Dicembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

Sfida play off per l'Aprilia che vola in Sardegna dove, alle 14.30, rende visita alla Torres. La formazione isolana, con due gare giocate in meno, ha 23 punti quattro in meno dei biancocelesti pontini. La Torres è una squadra quadrata e con solo 5 reti subite è la seconda difesa del girone dopo quella della prima della classe Giugliano. «La Torres ha delle partite da recuperare ma è una formazione attrezzata quanto la capolista Giugliano e forse da quello che ho visto e percepito ha anche qualcosa in più spiega il tecnico dell'Aprilia Giorgio Galluzzo - Dispiace per la sconfitta interna dello scorso turno ma in questa partita servirà la testa libera, leggera ed effettuare una grande gara con ritmo e intensità. A cui bisogna aggiungere da parte nostra qualità e coraggio. Solo in questo modo potremmo riuscire a ottenere qualcosa». L'Aprilia deve sciorinare un'ottima prestazione ed essere brava nel finalizzare le eventuali occasioni da rete che si potrebbero verificare nel corso del match. «L'incontro darà difficile per le qualità generali dell'avversario conclude mister Galluzzo La nostra forza deve essere quella di giocare con grande decisione».

QUI FORMIA

Dopo il pareggio amarissimo contro il Cynthialbalonga, l'Insieme Formia, penultimo con 9 punti (+1 sul fanalino di coda Carbonia), è atteso oggi alle 14 all'Alberto De Cristofaro, la tana della capolista Giugliano, che viaggia a spron battuto al comando del girone G. Un'autentica schiacciasassi che vanta la bellezza di 34 punti in 13 giornate - quasi 2 gol di media a partita con un bottino di 11 vittorie, un pareggio nello scontro diretto con l'Aprilia e una sola sconfitta contro i sardi dell'Atletico Uri. I campani detengono anche il miglior attacco del torneo con 25 gol fatti e il reparto difensivo meno perforato, con sole 4 reti incassate. Numeri inversi per i tirrenici, che vantano invece il triste primato del peggior reparto arretrato a quota 26. Tra i biancazzurri di Luca Starita rientra dalla squalifica capitan Pirolozzi. L'obiettivo è cercare di non perdere. A dirigere l'incontro sarà Mattia Nigro di Prato .

Dario Battisti

Andrea Gionti

