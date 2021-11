Domenica 28 Novembre 2021, 05:01

CALCIO, SERIE D

Dopo il prezioso punto conquistato al termine di un'ottima prestazione sul campo della capolista Giugliano, che fino ad allora aveva sempre vinto, l'Aprilia torna a esibirsi al Quinto Ricci dove, alle 14.30, riceve l'Ostia Mare. I pontini sono secondi mentre i tirrenici sono noni. «Dobbiamo essere bravi ad affrontare questa partita che ci deve dare da una parte più convinzione di quello che stiamo facendo e dall'altra dobbiamo assolutamente evitare di abbassare la guardia. Bisogna avere un'alta concentrazione e giocare con grande rabbia e con altrettanto agonismo per cercare di vincere più duelli individuali possibili. Questo soprattutto per il fatto che giocheremo su un campo che con il passare dei minuti diventerà sempre più pesante avverte l'allenatore dell'Aprilia Giorgio Galluzzo Servirà grande forza fisica, caratteriale e mentale. L'Ostia Mare verrà ad Aprilia agguerrito in quanto i nostri avversari possiedono dei valori importanti in tutti i reparti. Sono convinto che i nostri rivali hanno i mezzi per risalire la classifica e quindi dovremmo fare una partita esemplare e di alto livello. Dare continuità e rendimento della qualità di gioco nelle due fasi sperando che di pari passo alla prestazione arrivino anche i punti».

Dopo dieci gare i biancocelesti apriliani hanno ormai un'identità ben definitiva sia in casa che in trasferta.«Tutti insieme siamo stati bravi a creare un qualcosa che per ora ci sta dando delle soddisfazioni ma si può fare sempre di più conclude mister Giorgio Galluzzo Correre, lottare ed essere pratici, concreti e umili».

Dario Battisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA