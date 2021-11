Domenica 14 Novembre 2021, 05:01

CALCIO

Dopo il vittorioso derby sul campo del Formia l'Aprilia torna al Quinto Ricci dove, alle 14.30, affronta la Cynthialbalonga. I biancocelesti secondi nel girone G incontrano una delle formazioni favorite in estate e attualmente con 4 punti, 18 meno dei pontini, relegata nelle parti basse della classifica. «E' una partita dove le due squadre che si conoscono molto bene. Sarà importante la strategia ma ancora di più l'aspetto caratteriale, emotivo in quanto noi per fare bene dovremmo fare una grande fase di non possesso. Questo per limitare le loro grandi qualità del reparto offensivo sottolinea l'allenatore dell'Aprilia Giorgio Galluzzo Dobbiamo lavorare da squadra. Stare corti e produrre un grande lavoro quando la palla l'avranno i nostri avversari. Altro errore da non fare è quello di guardare la classifica. Il calcio è uno sport strano. I quattro punti della Cynthialbalonga non sono veritieri dal punto di vista del valore della squadra. Desideriamo confermarci sullo standard del nostro percorso. Massimo rispetto per loro ma vogliamo concentrarci sulla nostra prestazione che con la giusta carica ci permette di disputare una grande performance».

L'Aprilia, sette vittorie consecutive e un pari nelle otto partite fin qui disputate, rifiuta con garbo ma con nettezza l'abito che molti, interessati nel distogliere l'attenzione dai propri club, vorrebbero che vestisse come unica antagonista del caterpillar Giugliano. «E' un quarto di campionato. La strada è lunga. Noi non siamo l'antagonista del Giugliano. L'Aprilia deve procedere passo dopo passo. Questa estate nessuno ci inseriva tra le migliori compagini del girone ne tantomeno come antagonista dell'attuale capolista Giugliano conclude mister Galluzzo Dobbiamo rimanere equilibrati. Noi siamo nati per raggiungere la salvezza che è il nostro obiettivo iniziale. Non dobbiamo andare contro natura. In ogni match giochiamo per vincere ma dobbiamo rimanere con i piedi per terra. Essere umile e avere grande fame. I ragionamenti strani, guardare la classifica e sentirci troppo belli comportano dei rischi. La pressione di fare belle partite deve essere un vantaggio per noi ma la pressione di fare risultato a tutti i costi quella la lasciamo agli altri. Vogliamo rimanere sereni e giocare con grande coraggio e qualità».

Dario Battisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA