CALCIO

L'Aprilia, dopo aver saltato la gara infrasettimanale con la Recanatese rinviata per positività al Covid-19 di diversi giocatori avversari, torna il campo, alle 14.30 ospitando al Quinto Ricci, il Rieti. I pontini, che nelle ultime quattro gare hanno ottenuto 7 punti, si trovano di fronte una formazione che attraversa un buon momento di forma. «Il Rieti nelle ultime quattro partite ha conquistato 12 punti. E' una squadra in palla. Noi vogliamo continuare a vedere se stiamo sulla strada giusta. Abbiamo iniziato, come sapevamo da qualche tempo, nel modificare qualcosa nella rosa. In maniera non invasiva stiamo intervenendo inserendo atleti funzionali per trovare i giusti equilibri puntualizza il direttore generale dell'Aprilia Luigi Visalli Siamo curiosi di sapere se siamo veramente sulla strada giusta. Questo ce lo diranno i prossimi due tre incontri».

Il team apriliano nelle ultime apparizioni ha mostrato intensità, determinazione agonistica e capacità di recupero del risultato.«Vogliamo risalire in classifica per poter il prima possibile programmare il prossimo futuro. Nell'ultimo periodo c'è stata una crescita sotto diversi aspetti conclude il dirigente pontino Luigi Visalli - Il lavoro del mister che è molto puntiglioso, intenso e abbinato al miglioramento della rosa con gli equilibri tra gli Under e giocatori più esperti si comincia a vedere».

Intanto nei passati giorni l'Aprilia è risultata molto attiva sul mercato dei calciatori. Il club delle cinque rondini ha ingaggiato due giocatori: Lorenzo Vasco e David Johnson. Per il primo si tratta di un ritorno ad Aprilia. Infatti Lorenzo Vasco, classe 1997, ha già indossato la casacca biancoceleste nella stagione 2018/19 collezionando 23 presenze. Il neo centrocampista dopo aver giocato nella primavera della Roma è salito in serie C dove ha militato con il SudTirol, la Fidelis Andria e il Fondi. Nelle due ultime stagione Vasco era inserito nell'organico dell'Ostiamare, compagine di serie D. David Johnson, attaccante di forza fisica e grande velocità, è nato nel 1995. Sono oltre 100 le partite disputate in serie D con il Savoia, Turris, Taranto, Mantova, Chieri, Fidelis Andria e Messina. «Sono molto soddisfatto di essere approdato ad Aprilia. Sono contento di far parte di questo gruppo fantastico. Gruppo che comprende giocatori importanti e di valore spiega David Johnson - In questi primi giorni di allenamento ho avuto modo di conoscere il mister Giorgio Galluzzo e il presidente Antonio Pezone che sono persone serie e che hanno dei progetti importanti. Se seguiamo quanto ci dice il mister Galluzzo possiamo ottenere dei risultati importanti».

Dario Battisti

