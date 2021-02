CALCIO

Dopo lo stop in trasferta, arrivato al termine di un'ottima prestazione, con la capolista Campobasso l'Aprilia torna a calcare l'erba del Quinto Ricci dove, alle 14.30, affronta i marchigiani del Castelfidardo. «Abbiamo fatto un'ottima gara. E' un dato oggettivo sotto gli occhi di tutti. Purtroppo ci prendiamo i complimenti e non i punti. Rimane la prestazione e quanto di buono abbiamo fatto. Dobbiamo cercare la strada per raccogliere punti in quanto non basta giocare bene. La mole di lavoro, la qualità del gioco, la fatica che si fa per creare deve essere capitalizzata in rete spiega il tecnico dell'Aprilia Giorgio Galluzzo - Prendiamo quello che c'è di buono riportandolo in tutte le partite che ci rimangono da disputare cominciando dall'impegno con il Castelfidardo che è un incontro difficile».

Il Castelfidardo, con 17 partite le stesse dei pontini ha 28 punti, sette in più dell'Aprilia, occupa la quinta posizione della classifica che è l'ultima casella utile per i play off. «I nostri avversari - continua il mister - sono una formazione collaudata che lavora insieme sin dalla scorso anno. Ha attaccanti da temere e un complesso di gioco sperimentato.Serve una grande prova. Loro vengono da diversi risultati utili consecutivi. Hanno fatto un filotto di vittorie. Per noi è una partita importante Dobbiamo riproporre l'atteggiamento di Campobasso portando a casa la vittoria».

IL LIBERO AGGIUNTO

Anche con il team anconetano si potrà contare dell'apporto del portiere Salvatore Prudente, che giunto ad Aprilia nel mercato autunnale si è guadagnato, con le sue prove, un posto di rilievo. «Mi trovo bene e i risultati dimostrano che l'apporto di tutti, compreso il mio, ha permesso di fare delle cose buone sottolinea il numero uno apriliano Salvatore Prudente Sono molto contento di questa esperienza. E' automatico che se la squadra fa bene anche io faccio bene». Durante la gara Prudente ricopre il ruolo di libero aggiunto nel senso che staziona fuori dall'area di rigore: «E' una mia attitudine giocare in quel modo. Anche in passato giocavo molto alto . Con mister Giorgio Galluzzo e l'allenatore dei portieri Silvio Mariani abbiamo lavorato su come difendere lo spazio aiutando i difensori e in generale la squadra».

Dario Battisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA