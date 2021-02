© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO, SERIE DUn'Aprilia in fiducia compie una breve trasferta a Genzano di Roma dove, alle 14.30, incontra la CynthiAlbalonga. I pontini, che nelle ultime 5 gare hanno ottenuto 11 punti, con una partita in meno sono quattro lunghezze dietro al CynthiAlbalonga che possiede 24 punti.« Sicuramente è una partita difficile. Noi stiamo attraversando un buon periodo e dobbiamo cercare di fare di tutto per continuare su questa scia. Dobbiamo essere bravi a non abbassare la tensione, il livello di attenzione e di concentrazione spiega il tecnico dell'Aprilia Giorgio Galluzzo Bisogna cercare di far durare questo momento positivo il più a lungo possibile. Di fronte ci troveremo un avversario che due settimana fa ha cambiato l'allenatore. In queste due partite la CynthiAlbalonga ha fatto una sconfitta alla prima uscita mentre nel secondo incontro ha conquistato una vittoria sul difficile campo di Tolentino. I nostri rivali sono vogliosi di fare bene e sono una formazione strutturata per compiere una campionato di vertice. E' una squadra di valore ma noi andremo, come in tutte le occasioni in casa o fuori, a fare la nostra partita». I biancocelesti hanno trascorso una settimana di allenamenti in serenità. Il gruppo è consapevole di aver fatto dei passi in avanti per quanto riguarda la solidità generale e nell'essere diventato, con ancora dei margini di miglioramento, una formazione che ha una propria personalità e identità. «Quando si lavora con assiduità ed efficienza arrivano i risultati e le idee vengono fortificate. Nel calcio i risultati sono un autentico toccasana. Quello che facevamo prima è la stessa cosa che facciamo ora con la differenza che adesso vengono raccolti i punti e di conseguenza viene tutto più facilitato continua il mister Il nostro sport è talmente pieno di variabili che bisogna stare sempre molto attenti. Non bisogna abbassare assolutamente la guardia e anzi se possiamo aumentare i giri del motore dobbiamo farlo. Il gruppo è unito e molto disponibile. Sono dei ragazzi con dei valori morali importanti. Questa caratteristica si ripercuote anche in campo. Le motivazioni producono la differenza». L'ex di turno Jacopo Succi ha le idee chiare: «La squadra è in salute e con molte motivazioni. Vogliamo finire questo girone di andata nel migliore di modi. Quello di ritorno è sempre più difficile. Ci troveremo di fronte una formazione con la stessa nostra motivazione. Sarà una bella partita tra due squadre forti».Dario Battisti© RIPRODUZIONE RISERVATA