E' stato inaugurato venerdì pomeriggio il nuovo Temporary Shop di La.B., il laboratorio di pelletteria artigianale nato a Latina nel 2019 da un percorso di inclusione lavorativa rivolto alle donne vittime di violenza di genere. Venerdì è stato presentato il nuovo progetto di riciclo del pvc, nato da una collaborazione con l'azienda Plastex. Le imprenditrici di La.B. hanno creato dunque nuove borse, con il nuovo materiale. «Un percorso iniziato dopo che la stessa azienda ci ha contatto. Il loro piano d'azione di sostenibilità ambientale, infatti, propone l'impegno a formare collaborazioni strategiche, come quelle con La.b, volte allo sviluppo di un'economia circolare che dona una nuova vita alla materia prima secondaria spiega Sofia Salvati, presidente di La.B. - I materiali più sostenibili sono quelli che già esistono. L'industria tessile è conosciuta per essere al secondo posto tra le industrie che causano più inquinamento: tramite il riutilizzo del nostro materiale di scarto, che sarebbe altrimenti inutilizzabile, La.b si discosta orgogliosamente da questo luogo comune dando il suo prezioso contributo all'ambiente e all'economia».

Finora lo ha fatto con la pelle di bufala, materiale che in genere viene scartato, ma che, grazie alle sapienti mani delle donne di La.B. è diventato un prodotto unico, una borsa che non nasconde in sè solo l'estetica, che pure è importante, ma anche un grande lavoro di sensibilità ambientale. E la nuova borsa nasce con lo stesso obiettivo: «Usare questa plastica che altrimenti verrebbe buttata significa fare un passo avanti perché oltre a mitigare gli impatti della nostra produzione ci poniamo come protagonisti del cambiamento culturale e sociale che molte aziende stanno portando avanti». Il prodotti finito, a cui sono stati fatti anche i test per valutare la resistenza al calore e al freddo, è una borsa in Pvc in diversi colori con inserti di pelle di bufala, con intrecci Che stanno a indicare l'incontro con altre realtà del territorio», spiega Sofia. Il Temporary Shop Recycled sarà aperto fino al 6 agosto.

