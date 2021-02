© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INCHIESTAL'appuntamento era stato fissato via social, come avviene ormai quasi fosse una moda. Il tempo di incrociare gli sguardi, nei pressi di un bar del centro, e si è passati direttamente ai fatti. Lunedì scorso sono volate sedie e bottiglie, fino a quando il titolare del locale ha chiamato la Polizia, mentre i contendenti si erano spostati verso piazza Dante per continuare a prendersi a calci e pugni. Due di loro sono stati denunciati, si tratta di vecchie conoscenze delle forze dell'ordine, mentre si sta cercando di risalire agli altri. Intanto D.R. e M.M., di 39 e 40 anni, è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria per rissa e lesioni. Gli agenti sono intervenuti lunedì scorso nei pressi del locale, a seguito di una segnalazione pervenuta al 113 relativa ad una rissa tra giovani.Il personale della squadra Volante pur non avendo trovato nulla di quanto era stato segnalato, ha comunque identificato alcune persone presenti in quel momento in piazza Dante e ha iniziato una attività di indagine. Partendo dai due che mostravano ferite, uno anche molto evidenti, e che avevano giustificato la loro partecipazione alla rissa con dire che si erano semplicemente difesi.I poliziotti, però, hanno raccogliere le testimonianze dei presenti, dal racconto dei quali è stato possibile individuare nei due gli aggressori. Gli agenti sono arrivati a loro anche grazie a diverse risultanze investigative raccolte. Erano stati i due ad aggredire inizialmente gli altri e si cerca ancora di capire qual è stato il motivo del contendere.LE IPOTESIInizialmente si era parlato di una ruggine nata per lo sguardo di troppo a una donna. Questione che era avvenuta qualche giorno prima e per la quale i due avevano dato appuntamento agli altri - attraverso una piattaforma social - per un chiarimento. Pista che la polizia non scarta a prescindere, anche se non ne esclude altre. Uno dei denunciati è sicuramente noto per stupefacenti, ad esempio, ed è possibile che la discussione vertesse sulla droga. Gli accertamenti proseguono per identificare gli altri partecipanti alla rissa e per comprendere i motivi che l'hanno scatenata. I due identificati lunedì, benché fosse primo pomeriggio, avevano entrambi alzato il gomito. Altra moda di questo periodo, del resto, è quella di anticipare l'ora dell'aperitivo e se si usano troppi alcolici basta un nulla perché si scateni la rissa.Giovanni Del Giaccio