RIFIUTI

Nuove agevolazioni, esenzioni e sconti per la TaRi (Tariffa rifiuti) 2021 del Comune di Latina. Ieri il Consiglio dopo il Bilancio di previsione 2021 di Abc, ha approvato il regolamento tariffario e l'articolazione delle tariffe che, ha spiegato l'assessore al Bilancio, Gianmarco Proietti, «vedranno sconti importanti, per i quali impegniamo circa 2 milioni di euro. Per le utenze non domestiche, si valuteranno sconti a seconda dei giorni di chiusura, partendo dal 30% fino all'80% di sconto in bolletta della parte variabile, ma sarà su istanza, quindi andrà chiesto; per le domestiche, innalziamo la soglia di esenzione fino a 15mila euro di Isee». Inoltre, il Comune sta predisponendo la gara europea per la stampa e invio delle bollette; il pagamento sarà sempre in autunno, in due rate, con scadenze previste a fine novembre e fine dicembre. Ma quanto si pagherà? Per le domestiche, la quota fissa va da 0,835 euro al metro quadro per un componente a 1,195 euro al metro quadro per 6 componenti, mentre la variabile va 129,60 euro all'anno per 1 componente a 440,65 euro per 6 o più componenti. Per fare un esempio, una famiglia di 3 componenti in una casa di 100 metri quadri, pagherà 332 euro di tariffa base (cui aggiungere poi le addizionali). «Meno della media provinciale, che è di 348 euro all'anno - ha detto Bellini - e in linea con quella regionale, di 331 euro annui».

