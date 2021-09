Mercoledì 22 Settembre 2021, 05:03

LA LETTERA

Stop alla discriminazione dei volontari che si sono sottoposti alla sperimentazione Covitar del vaccino anti-Covid prodotto da Reithera: necessario fornire loro subito il green pass. E' l'ennesimo appello rivolto al Ministro della Salute Roberto Speranza da parte dei responsabili di tutte le strutture che hanno partecipato alla fase 2 del progetto. Prima firmataria della richiesta è la professoressa Miriam Lichtner, a capo del reparto di Malattie infettive dell'ospedale Goretti di Latina in cui si è svolta parte della sperimentazione con la somministrazione del farmaco Grad Cov2 a una trentina di volontari su 49 aderenti. In questi mesi si legge nella missiva indirizzata anche al sottosegretario Pierpaolo Sileri, ai direttori generali del dicastero Giovanni Rezza e Giuseppe Ippolito, e al presidente dell'Aifa Giorgio Palù i volontari hanno subito varie discriminazioni in quanto non in possesso del regolare green pass, nonostante in possesso di certificato di esonero (alla vaccinazione anti-Covid con i farmaci in uso sul territorio nazionale, ndr). Dato l'alto livello di scontro politico che ha confuso scienza, opinione pubblica e schieramenti politici, purtroppo in molti casi i volontari si sono trovati ad essere individuati come no-vax', proprio loro che per primi in Italia hanno creduto al vaccino. Un vero paradosso. L'esonero concesso ai volontari scade il prossimo 30 settembre e i responsabili delle 24 strutture che hanno partecipato al progetto di sperimentazione tornano a chiedere per i 600 volontari, che in tutt'Italia hanno ricevuto il farmaco oggetto della ricerca, la concessione del green pass, equiparandoli alle altre persone vaccinate incluse nell'Anagrafe vaccinale italiana. Nella missiva viene evidenziato che i dati preliminari di sicurezza e di immunogenicità delle prime cinque settimane di studio, analizzati dai comitati indipendenti per la valutazione della sicurezza e dell'efficacia, hanno mostrato un profilo favorevole del Grad Cov 2. Chiediamo quindi si legge al termine della missiva - che i volontari non siano discriminati per aver partecipato alla prima sperimentazione vaccinale italiana con grande entusiasmo e coraggio e fiducia nelle istituzioni e nel sistema nazionale italiano. La richiesta è motivata anche dal tentativo di supportare la ricerca clinica in Italia. Se non fosse concesso il green pass ai volontari ha spiegato a margine la professoressa Lichtner verrebbe delegittimato anche il lavoro svolto, affossando' il valido vaccino italiano.

R.Cam.

