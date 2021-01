LA SENTENZA

Il Comune di Latina si è aggiudicato anche il secondo round della guerra per l'assegnazione dell'appalto per le mense scolastiche. Con sentenza depositata ieri il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso presentato contro l'amministrazione e la società Dussman Service alla quale è stato aggiudicato il servizio di ristorazione scolastica e per gli asili nido, i centri diurni dei disabili ed il centro anziani per la durata di cinque anni. Ad impugnare i relativi atti il raggruppamento temporaneo d'imprese costituito dalle romane Vivenda e coop Solidarietà e lavoro che aveva presentato ricorso contro l'affidamento chiedendone l'annullamento in quanto l'ente di piazza del Popolo non avrebbe tenuto contro che la Dussmann non avrebbe avuto una reale disponibilità di centri di cottura di emergenza a Formia e Anzio, come previsto, e avrebbe presentato un'offerta anomala. Un ricorso che già a novembre dello scorso anno il Tar di Latina aveva bocciato ritenendo del tutto regolare l'aggiudicazione della gara il cui valore supera gli undici milioni e mezzo di euro e valutando in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso. Una seconda vittoria per l'amministrazione comunale di Latina rappresentata dall'avvocato Francesco Cavalcanti che lascia in vigore il servizio mense per cinque anni e che dovrebbe mettere fine alla vicenda giudiziaria. I giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato hanno giudicato l'appello di Cooperativa Solidarietà-Vivenda infondato e l'offerta di Dussmann «perfettamente sostenibile e congrua e i rilievi di parte appellante non sono idonei a smentirne la ritenuta remuneratività». I ricorrenti hanno puntato in particolare sull'utilizzo delle figure professionali dei cuochi e sulla quantificazione dei costi per il personale che a loro avviso non sarebbero in linea con i parametri di legge ma i giudici amministrativi sono invece arrivati alla conclusione che «le argomentazioni dell'appellante non sovvertono le ragionevoli conclusioni cui è pervenuta la sentenza appellata». «È una sentenza importante - commenta l'assessore alla pubblica istruzione Gianmarco Proietti - che mette la parola fine ad una lunga diatriba. Abbiamo voluto garantire, dato straordinario ai tempi dell'epidemia, il servizio mensa sin dal 1 ottobre. E lo abbiamo fatto dopo un attento monitoraggio eseguito insieme ai genitori, agli insegnanti e ai dirigenti scolastici con l'organizzazione delle commissioni mensa. Questo lavoro ha continuato a migliorare il servizio per raggiungere così gli obiettivi fissati dal complesso quanto esemplare capitolato di gara».

