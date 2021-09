Giovedì 16 Settembre 2021, 05:02

L'INCIDENTE

«Me lo sono visto cadere davanti, ho sterzato d'istinto, per fortuna andavo piano». Lo ha raccontato ancora sotto shock Annalisa Muzio, la candidata sindaco protagonista suo malgrado di un incidente, martedì sera in via del Piccarello. Erano le nove, l'avvocatessa stava rientrando a casa dopo un incontro elettorale al Gionchetto e aveva appena lasciato la segretaria. Sulla Monti Lepini, all'altyezza del park Hotel, ha visto un'ombra con la coda dell'occhio e ha sterzato. Era un uomo. Un latinense di 75 anni. L'impatto con la fiancata della Range Rover è stato comunque violento e l'anziano è stato sbalzato sull'asfalto. E' caduto rovinosamente ed ha battuto la testa.

La Muzio è scesas dall'auto e immediatamente ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti una ambulanza del 118 e una pattuglia dei carabinieri. La candidata, come da prassi dopo un incidente, è stata sottoposta ad alcol e droga test ed è risultata negativa a entrambi. I test sono stati effettuati anche all'uomo per capire se la caduta fosse stata originata da uno stato di alterazione ma a quanto sembra anche lui è risultato negativo. I militari ipotizzano che stesse per attraversare, ma alla vista dell'auto si è tirato indietro perdendo l'equilibrio.

Ma la ricostruzione della dinamica è stata fatta solo più tardi, quando l'uomo era stato stabilizzato sul posto e poi trasferito in codice rosso al Santa Maria Goretti. Le sue condizioni, all'arrivo, sono apparse ai medici del nosocomio disperate. Il 75enne è ricoverato in Rianimazione. Si è fratturato il bacino e ha lesioni alla milza, ma per il momento i medici hanno ritenuto di non doverla asportare. Fortunatamente con il passare delle ore le sue condizioni sono leggermente migliorate, ma la prognosi resta riservata.

Ieri mattina, dopo una riunione con il suo staff, la Muzio ha deciso di sospendere per tutta la giornata la campagna elettorale aspettando di avere notizie certe sulle condizioni dell'uomo. In una nota ha raccontato scarnamente cosa era accaduto e ha spiegato che solo dopo aver avuto certezze sulle condizioni del ferito avrebbe riprogrammato gli appuntamenti a partire da oggi. I suoi collaboratori hanno raccontato di averla vista, ovviamente, molto provata. Dopo le minacce e il ferimento di un suo candidato davanti al point elettorale, l'incidente è stato un nuovo choc.

Vittorio Buongiorno

