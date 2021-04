28 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







Su un totale di 36mila anziani over 80 residenti in provincia di Latina, 30mila sono quelli che hanno prenotato la vaccinazione anti-Covid. «Il 99,5% dei prenotati hanno ricevuto la prima dose di Pfizer come da programma, entro fine aprile» conferma Loreto Bevilacqua, responsabile della campagna vaccinale. I richiami per gli over 80, fino a ieri eseguiti al 79%, saranno completati entro la metà di maggio. Con la giornata di ieri le inoculazioni dei vaccini anti-Covid a Latina e in provincia, per tutte le fasce di età salgono, a oltre 123mila, con circa 37.300 immunizzati con richiamo. Nella giornata di lunedì, 26 aprile, si è svolta un'importante operazione vaccinale a Santi Cosma e Damiano con la somministrazione di 290 dosi di Pfizer agli ospiti e al personale delle residenze Insieme. Le inoculazioni sono state eseguite, dalle 9 alle 16, presso la sala convegni in località Cerri Aprano. Le seconde dosi saranno effettuate presso le strutture Insieme il 17 maggio prossimo. Ieri sono state consegnate ai medici di famiglia pontini le consuete dosi di Pfizer che consentono di estendere ulteriormente la rete vaccinale rispetto a quella organizzata dalla Asl, cercando di raggiungere i propri pazienti che finora sono rimasti fuori, per scelta o difficoltà, dal sistema di prenotazione regionale. Sono numeri importanti. Soltanto tra gli over 80, circa seimila non risultano prenotati. Per i medici di medicina generale è una vera e propria sfida raggiungere gli assistiti. In questi ultimi giorni sono stati agevolati dal servizio aggiuntivo attivato dalla Regione Lazio che consente ai medici di famiglia di consultare agevolmente gli elenchi dei propri pazienti prenotati e vaccinati.

R.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA