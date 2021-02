APRILIA

La fantasia è fondamentale per escogitare nuove truffe, specie se rivolte agli anziani. L'ultima attuata l'altro ieri ad Aprilia è davvero ingegnosa ma al tempo stesso preoccupante, perché tutti potrebbero esserne potenziali vittime. A raccontarlo è una donna la cui anziana madre ha creduto, in buona fede, alle parole di una ragazza incontrata sul portone del condominio. Le aveva detto di essere impegnata nelle pulizie della casa al piano superiore e che, inavvertitamente, le era caduto l'orecchino sul balcone sottostante, quello dell'anziana. «Una ragazza le ha raccontato che conosceva la signora che abita sopra di lei, chiamandola anche per nome e che mentre l'aiutava nelle pulizie di casa, dal balcone gli era caduto un orecchino su quello di mia mamma racconta la figlia della vittima Purtroppo molto ingenuamente l'ha fatta entrata per farle controllare». Sembrava non aver avuto conseguenze quella visita, sebbene incauta. Invece la ricerca dell'orecchino era solo una scusa per consentire a una seconda persone di intrufolarsi in casa e rovistare ovunque mentre la ragazza distraeva l'anziana. «Solo nella notte, ripensando all'accaduto, si è resa conto che c'era un o una complice che si è intrufolata nella camera da letto portando via i pochi ricordi di una vita, soprattutto di mio fratello che non c'è più». La donna sa bene che non si dovrebbe mai dare confidenza agli estranei, peggio ancora farli entrare in casa: «A sentirlo raccontare da mia mamma forse ci sarei cascata anche io», spiega. La donna ha deciso di rendere nota la storia per «evitare qualche spiacevole incidente a qualcun altro». Descrive anche la ragazza: «sul metro e 70, capelli scuri un po' mossi e accento siciliano». I carabinieri raccomandano di denunciare sempre questo tipo di truffe.

Stefano Cortelletti

