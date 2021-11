Sabato 20 Novembre 2021, 05:02

GIUDIZIARIA

E' stato assolto dall'accusa di omicidio colposo il gestore della casa di cura Curzio Salvini di Terracina chiamato a rispondere del decesso di un'anziana degente morta durante la tromba d'aria che ha colpito la città del litorale pontino il 28 ottobre 2018. Ieri mattina nel processo con rito abbreviato davanti al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Latina Pierpaolo Bortone è comparso Francesco Calciano, accusato di omicidio colposo.

Secondo l'accusa, rappresentata dal pubblico ministero Giuseppe Miliano titolare dell'indagine, la struttura sanitaria e quindi il legale rappresentante della fondazione Alzaia sarebbero stati responsabili del decesso dell'87enne Giuseppina De Santis. Quel giorno, a causa della tromba d'aria abbattutasi su Terracina, gli anziani ospiti, subito dopo la calamità naturale, erano stati tratti in salvo ed evacuati da personale della Polizia di Stato con l'ausilio dei vigili del fuoco e degli operatori socio-sanitari in quel momento presenti ma proprio durante queste operazioni l'87enne era caduta ed aveva riportato alcune ferite che ne resero necessario il ricovero presso l'ospedale Fiorini di Terracina. Purtroppo però pochi giorni dopo, la De Santis morì, evento sul quale venne aperta un'inchiesta da parte della Procura della Repubblica.

Nell'udienza preliminare di ieri mattina il pm Miliano al termine della sua requisitoria ha chiesto una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione mentre la difesa di Calciano, rappresentata dall'avvocato Maurizio Frasacco, ha chiesto l'assoluzione. A conclusione della camera di consiglio il gup ha pronunciato una sentenza di assoluzione. Nell'ambito delle indagini sulla morte della anziana degente l'intera struttura venne posta sotto sequestro proprio su provvedimento della Procura della Repubblica, sequestro che si è prolungato per circa tre anni. Soltanto l'11 ottobre scorso infatti lo stesso giudice per le indagini preliminari Bortone ha accolto l'istanza avanzata dall'IPAB Santissima Annunziata titolare della casa di riposo e revocato la misura cautelare gravante sulla struttura, restituendola all'Ente Pubblico, al fine di renderla nuovamente fruibile per la collettività.

Elena Ganelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA