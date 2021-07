Sabato 24 Luglio 2021, 05:00

LA STORIA

Lo zar di Russia lo invitava spesso a pranzo, dandogli a tavola la destra. Un onore che il cerimoniale riservava solo ai sovrani e che testimonia la grande stima di cui godeva lo schermidore Antonio Conte (1867-1953), originario di Minturno. Con i Giochi di Tokyo inaugurati ieri, va ricordato che fu lui il primo campione olimpico italiano nella scherma, grazie alla medaglia d'oro conquistata nella gara di sciabola per maestri d'armi ai Giochi di Parigi del 1900. In finale battè il connazionale Italo Santelli (1866-1945). Senza dubbio, una straordinaria impresa ma poco celebrata e ricordata. La carriera dello spadaccino, ricca di successi e scandita dalla fondazione delle scuole di scherma di Parigi e di Madrid, fu alimentata dalla sua passione giovanile per la sciabola, nata negli ambienti militari, durante gli studi all'Accademia di Modena. Istruttore del 65° Reggimento fanteria e della società sportiva Pro Patria, fino all'exploit dello schermidore Nedo Nadi (1894-1940) alle Olimpiadi di Anversa del 1920 (vincitore di ben 5 ori), Conte fu poi campione internazionale indiscusso e pluridecorato: Commendatore della Corona d'Italia, Cavaliere della Legion d'Onore, Ufficiale dell'Accademia di Francia e Cavaliere dell'Ordine di Isabella di Spagna.

Lo sciabolatore minturnese stupì l'Europa, prima di brillare ai Giochi olimpici di Parigi. «Conte merita ampiamente il titolo di grande tiratore: è uno dei migliori campioni che l'Italia ci ha inviato. Correttissimo, egli è un attaccatore abile e un paratore di prim'ordine!» Questo elogio, apparso sul giornale parigino Gil Blas il 2 aprile 1896, fa comprendere bene lo spessore tecnico di uno dei più bravi schermidori di tutti i tempi. Antonio Conte riuscì a tenere testa all'abile francese Alphonse Kichhoffer, al maestro transalpino Camille Prevost e diede vita a Parigi al Cirque d'été, in cui gli fu riconosciuta la netta superiorità sull'emergente Eugenio Pini (1859-1939). Tanti i successi, varie le imprese, diverse le vittorie senza duello (dovute al ritiro degli avversari) per il campione di scherma, tra cui vanno ricordate 2 medaglie d'oro nel fioretto e nella sciabola a Bruxelles nel 1897. «Anche nel 1922 scrisse padre Benedetto Fedele nel suo libro Minturno, storia e folklore (1958) il minturnese conseguì un'altra affermazione fuori dalla pedana: il francese Lucien Gaudin non si sentì di accettare la sfida lanciata da un Conte irritato per le lodi esagerate tessute dalla stampa parigina nei riguardi del transalpino, vittorioso nel fioretto sull'italiano Aldo Nadi (1899-1965, ndr)».

Antonio Conte si spense a Minturno nel 1953 e nel testamento dispose che il suo patrimonio fosse donato all'Ospedale civile di via degli Eroi. Un nobile gesto, ricordato in una targa marmorea, affissa ancora oggi all'ingresso del punto di primo intervento. Sulla stele si legge: «Ad onorare la memoria del commendator Antonio Conte che, ispirato ai sensi di umana carità, tutto il suo patrimonio donava a questo ospedale a maggior sollievo dei sofferenti».

Antonio Lepone

© RIPRODUZIONE RISERVATA