ROCCAGORGA

Una delle donne più longeve d'Italia abita in provincia di Latina. La signora Antonina Liberati è nata il 23 agosto del 1913 e oggi compie cento anni. E' nata e vissuta a Rocca Massima dove l'11 novembre del 1935 si è sposata con Alberto Alessandroni. Mamma di Franca, Gabriella e Almerindo che le hanno regalato 7 nipoti, 10 pronipoti ed è quattro volte trisavola di altrettanti bimbi Benedetta e Stefano di 8, con cui si porta una differenza esatta di un secolo, Lavinia di 5 anni e la piccola Anita di 3.

Una donna sempre impegnata, nella macelleria di famiglia e nella vita sociale del piccolo paese lepino. A Rocca Massima è la nonna di tutti, lei che non si è mai risparmiata nell'aiutare anziani e malati, ma anche i turisti nel paese che ha sempre amato, dando consigli ed elogiando le bellezze locali da visitare. Immancabile la corona del rosario nella mano e una preghiera al Signore per ringraziarlo della buona salute concessa che alterna con la preparazione delle sue speciali fettuccine all'uovo.

«Fino a 103 anni è stata autonoma e faceva fettuccine per tutti racconta Simona, la nipote il segreto della longevità di nonna Antonina è mangiare tutto, lavorare sempre ed essere molto devota a Maria».

Negli anni Antonina è stata punto di riferimento di molti romani che d'estate si trasferiscono in alta quota a Rocca Massima per trovare refrigerio e puntualmente chiedono consiglio a lei per farsi indicare un alloggio. Tutti passano a farle visita per ringraziarla dei consigli e lei gli prepara il caffè. «Voletevi bene sempre questo il motto di nonna Antonina per tutti i suoi nipoti - perché la vita è breve». Nella giornata di sabato le troupe della Rai sono tornate a farle visita per festeggiare a La vita in diretta su Rai1 il compleanno di oggi. Antonina per niente intimorita ha scherzato con il conduttore mentre aveva le mani in pasta, concentrata a preparare le sue immancabili fettuccine. Intorno a lei non mancava nessuno tra figli nipoti e pronipoti, tra cui anche il sindaco di Rocca Massima Mario Lucarelli.

Daniele Ronci

