La produzione di anticorpi monoclonali alla Bsp di Latina rischia di essere una beffa per l'Italia. Già il virologo Roberto Burioni aveva sottolineato come si stesse perdendo un'occasione, ora si leva un'altra voce. Dopo la decisione della Germania di acquistare gli anticorpi monoclonali della Eli Lilly prodotti nello stabilimento sull'Appia, infati, il nostro Paese rischia di avere un serio problema di approvvigionamento. Lo segnala il farmacologo Carlo Centemeri, della Lorenzini Medical Foundation Mi-Ny. «Per ragioni razionalmente non comprensibili - rileva il farmacologo - l'Italia ha deliberatamente ignorato la strada dei monoclonali già in commercio, lasciando cadere nel vuoto anche l'occasione di sperimentarli, gratuitamente, già a partire da novembre nella misura di 10.000 dosi a beneficio di altrettanti pazienti italiani. L'Italia ha però investito l'equivalente di Berlino, ossia 380 milioni di euro, in un progetto tutto italiano, quello di Toscana Life Sciences (Tls), che è molto promettente ma ben lontano dall'effettiva disponibilità per i pazienti».

Secondo l'esperto «l'unico passo in avanti» fatto dall'Italia per avere a disposizione gli anticorpi monoclonali si deve finora al presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, con l'annuncio di una sperimentazione di questi farmaci che però, «l'agenzia ha tradotto in un bando per uno studio randomizzato che - rileva il farmacologo - richiederà mesi». La decisione della Germania, prosegue, «pone un problema di approvvigionamento perché la capacità dello stabilimento di Latina è limitata a 100.000 dosi al mese». L'Aifa, osserva, «ha sostenuto da subito, e continua a sostenere, la mancanza di riscontri sull'efficacia di queste terapie nei pazienti ad alto rischio e che devono essere trattati nelle primissime fasi dall'esordio di Covid-19», nonostante «ricerche recenti, pubblicate su prestigiose riviste internazionali, stiano dimostrando esattamente il contrario».

