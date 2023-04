Domenica 30 Aprile 2023, 20:36

Dopo il dissequestro dei suoi beni, Fabrizio Coscione ottiene anche la libertà senza neppure l'obbligo di dimora. Il giudice di Latina Giuseppe Molfese ha revocato la misura degli arresti domiciliari accogliendo così l'istanza depositata dai difensori di Coscione, gli avvocati Fabio Lattanzi e Davide Sangiorgio.

Secondo il giudice sono venute meno le esigenze cautelari e, considerando anche la scadenza del termine massimo di custodia cautelare, l'imprenditore può tornare in libertà. Molfese ha inoltre respinto la richiesta della Procura di sostituzione della misura con l'obbligo di dimora. «Quanto all'attuale posizione cautelare - scrive il giudice nell'ordinanza che ha disposto il ritorno in libertà - considerato il quadro accusatorio ed il tempo trascorso dall'inizio della misura non si ravvedono ulteriori esigenze da contemperare». Fabrizio Coscione era stato arrestato nell'aprile del 2022 nell'ambito di un'inchiesta per reati fiscali condotta dalla Procura di Latina che portò anche al sequestro di alcune sue società. E' stato proprio lui a innescare l'indagine sulla giudice Giorgia Castriota che si occupò delle sue attività. L'imprenditore sospettava che le società venissero "svuotate" secondo un piano ben preciso e per questo aveva deciso di presentare una dettagliata querela a Milano, lontano da Latina, forse temendo che la vicenda potesse essere insabbiata. L'autorità giudiziaria lombarda inviò gli atti a Perugia, competente per i reati commessi dai magistrati del Lazio e dunque anche da quelli del tribunale di Latina. Coscione depositò una querela molto dettagliata, corredata anche da fotografie scattate da un provato investigatore «ritraenti il Gip Castriota e il coadiutore Ferraro in atteggiamenti estremamente confidenziali». Da lì partì l'inchiesta culminata con i clamorosi arresti di Giorgia Castriota, Silvano Ferraro e Stefania Vitto.

IL DISSEQUESTRO

L'altro ieri la difesa di Coscione aveva ottenuto un'altra vittoria. Il Tribunale del Riesame di Latina, presieduto da Gian Luca Soana, ha infatti annullato il decreto con il quale la gip Castriota, il 14 marzo scorso, aveva disposto il sequestro in via diretta del tesoro di Coscione. Si tratta di immobili, quote sociali e saldi attivi pari a oltre 4 milioni di euro e, sempre in via diretta, delle disponibilità finanziarie riconducibili alla ISP Servizi srl 1, allo stesso Coscione e a Umberto Vivan quale legale rappresentante della società per altri 3 milioni e 497mila euro, disponendo la restituzione di tutto quanto sottoposto a vincolo cautelare. Il sequestro preventivo è stato l'ultimo disposto dalla Castriota prima dell'arresto. Il provvedimento era stato emesso nell'ambito di un'indagine per appropriazione indebita ed evasione fiscale nei confronti dell'imprenditore, reati che sarebbero stati commessi nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021. I legali dell'imprenditore avevano impugnato quel provvedimento contestando la procedibilità dei reati di appropriazione indebita e la illegittimità del sequestro. I giudici hanno accolto la loro tesi.