ATLETICA

«Un risultato che premia il duro lavoro dopo un periodo di preparazione complicato con qualche piccolo infortunio, ma che non ha fermato la mia voglia di salire sul podio». Al primo anno di categoria (2003) sulla pista Zecchini di Grosseto il velocista setino Angelo Ulisse si è laureato vicecampione italiano junior sui 100 metri, battuto soltanto al fotofinish da Filippo Cappelletti (OSA Saronno). Out Matteo Melluzzo delle Fiamme Gialle per un fastidio muscolare al polpaccio avvertito nelle batteria - era il favorito d'obbligo la finale si è trasformata in un duello spumeggiante, fino all'ultimo centimetro, tra i due diretti avversari, agevolati da +1.6 di vento. Cappelletti ha firmato 10.42 balzando in avanti di oltre due decimi e insieme al lepino delle Fiamme Gialle Simoni è tra le new entries dei migliori dieci U20 di sempre al settimo e al nono posto.

«Non pensavo di andare così forte confessa Ulisse, che aveva subito mostrato un'ottima condizione vincendo la terza batteria con 10.67 e in finale ha realizzato il nuovo personale con 10.43 e +1.6 di vento a favore Peccato per il titolo sfumato sul più bello, ma la soddisfazione dopo tre settimane ai box è di aver conseguito il minimo sia per gli Europei U20 di Tallin in Estonia (15-18 luglio) che per i Mondiali di Nairobi in Kenya (17-22 agosto)».

Con La Freccia del Sud Pietro Mennea come mito assoluto, l'azzurrino di Sezze allenato dall'ex quattrocentista Claudio Licciardello aveva primeggiato la settimana prima nei regionali con 10.81, inaugurando con il segno positivo la nuova stagione dopo un 2020 da applausi. La doppietta d'oro nel giro di cinque mesi, prima nei tricolori junior al coperto sui 60 piani ad Ancona e poi agli italiani U18 (Allievi) al Guidobaldi di Rieti quando dominò la scena nei 100 con il personale di 1067, 14esimo alltime. A Grosseto è stato tributato un minuto di silenzio in memoria della milanese Paola Pigni, pioniera del mezzofondo azzurro con 33 presenze, bronzo olimpico sui 1.500 ai Giochi di Monaco '72 e due volte iridata nella corsa campestre '73 e '74. Nel lungo e ricco palmares di una carriera infinita stabilì il 20 maggio '73, nel World Formia Meeting del cavaliere Elio Papponetti, il primato del mondo dei 3000 con 8'566, prima italiana a scendere sotto il muro dei 9 netti.

An.Gio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA Martedì 15 Giugno 2021, 05:01